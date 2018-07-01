Сюрприз от сборной России, Месси и Роналду отправились домой и другие итоги 1/8 финала ЧМ

После матчей первой стадии плей-офф продолжили борьбу за победу на турнире сборные России, Хорватии, Франции, Уругвая, Швеции, Англии, Бельгии и Бразилии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная России сенсационно прошла команду Испании в 1/8 финала домашнего чемпионата мира, выступление на турнире по итогам первого раунда плей- офф завершили сборные Аргентины с Лионелем Месси и Португалии с Криштиану Роналду. Сборная России преподнесла главный сюрприз 1/8 финала, выбив испанскую команду, одного из фаворитов турнира. Сборная России на свой первый в истории матч плей-офф чемпионата мира, который прошел в "Лужниках", избрала единственно верную тактику - полностью отойти в оборону, отдать мяч сопернику и самоотверженно обороняться. И это сработало. Команда дотянула до серии пенальти, где героем стал вратарь Игорь Акинфеев, отразивший два удара. "Сборная Испании блестяще играла, но давайте говорить, что это блестящая игра сборной России. Мы сделали праздник в тот вечер, но это уже история. Теперь наша задача написать новую историю, - сказал Акинфеев через пару дней после матча, когда эмоции улеглись. - Россия доказала делом, что умеет организовывать такой турнир, этот чемпионат - один из самых ярких, и я побывал на чемпионате мира в Бразилии и чемпионатах Европы и нигде такой сплоченности не видел".

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"Для сборной России турнир только начинается", - в своей излюбленной манере заявил после матча главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. Шмейхель не вытащил Данию в четвертьфинал Соперником сборной России по четвертьфиналу стала сборная Хорватии, обыгравшая команду Дании в Нижнем Новгороде. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. Счет в матче на первой минуте открыл датский защитник Матиас Йоргенсен. На четвертой минуте ответный мяч забил форвард сборной Хорватии Марио Манджукич. В конце второго дополнительного тайма судья поставил пенальти в ворота сборной Дании, но вратарь Каспер Шмейхель отбил удар Луки Модрича. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты - 3:2. Сборная Хорватии второй раз в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Впервые хорваты дошли до этой стадии на мировом первенстве в 1998 году. Тогда хорватская команда выиграла бронзовые медали, проиграв в полуфинале французам (1:2), но обыграв голландцев в матче за третье место (2:1). Президент Хорватского футбольного союза и лучший бомбардир в истории сборной Хорватии Давор Шукер считает, что шансы на победу в четвертьфинале будут равными. "Я думаю, что шансы в предстоящей игре - 50 на 50, но если вы хотите, то я скажу, что 51% все-таки за Россию. У вашей команды будет более внушительная группа поддержки на стадионе. Надеюсь, что и за нас приедут поболеть 4-5 тыс. человек", - сказал он. Чемпионат мира закончился для Месси и Роналду в один день Первый день плей-офф подарил два ярких матча. В стартовой игре сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины со счетом 4:3. В составе сборной Франции забитыми мячами отметились Антуан Гризманн (13-я минута, с пенальти), Бенжамен Павар (57) и Килиан Мбаппе (64, 68), у аргентинцев отличились Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90).

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Встреча запомнилась болельщикам как матч, в котором молодой французский талант Килиан Мбаппе оставил Месси без титула чемпиона мира. Мбаппе в этой встрече заработал пенальти и забил два мяча, став лучшим игроком матча. "Он - феномен, у меня нет слов, чтобы сказать, насколько он великолепен", - так оценил игру Мбаппе французский полузащитник Блез Матюиди, назвавший молодую звезду гением. Вслед за Месси чемпионат мира покинул и Роналду. Португальцы в Сочи уступили уругвайцам со счетом 1:2. Дублем у победителей отметился форвард Эдинсон Кавани. Сборная Уругвая сыграла максимально грамотно, получив весомый козырь в виде быстрого гола. Естественно, южноамериканцы уделили особое внимание Роналду и прекрасно закрыли его. Португалец нанес шесть ударов по воротам за матч, из них лишь один в створ. При этом Роналду ни разу не пробил из штрафной, а в первом тайме и вовсе ни разу не коснулся там мяча. Ни Роналду, ни Месси не объявляли об уходе из сборной, но этот чемпионат мира вполне может стать для них последним. Через четыре года Месси будет 35, а Роналду - 37 лет. Бельгийцы одержали сверхволевую победу Еще один яркий матч 1/8 финала прошел в Ростове-на- Дону, где бельгийцы в красивом матче одержали волевую победу над японцами со счетом 3:2. В составе японцев отличились Гэнки Харагути (48-я минута) и Такаси Инуи (52). У бельгийцев голы забили Ян Вертонген (69), Маруан Феллайни (74) и Насер Шадли (90+4). Впервые с 1970 года в матче плей- офф чемпионата мира сборная смогла победить, проигрывая по ходу в два мяча (на турнире в 1970 году в четвертьфинале немцы обыграли англичан в дополнительное время со счетом 3:2, проигрывая 0:2 к 68-й минуте). Первый тайм прошел в атаках бельгийцев, и их гол казался делом времени, однако во втором тайме все пошло по неожиданному сценарию. Японцы забили дважды, и многие уже стали провожать с чемпионата очередного фаворита. Но бельгийцам удалось не только сравнять счет, но и вырвать победу в компенсированное время. Японцы неудачно разыграли угловой, и бельгийцы, воспользовавшись численным преимуществом, четко разыграли контратаку. Главный тренер сборной Японии Акира Нисино взял на себя вину за обидное поражение. "Не думаю, что в этом случае нужно винить игроков. Именно я упустил контроль над матчем. И когда мы пропустили гол, я обвинял себя в этом, сомневался в правильности выбранной мною тактики", - сказал Нисино. Бельгийцы сыграют с бразильцами, которые в Самаре обыграли мексиканцев со счетом 2:0. Мячи забили Неймар (51-я минута) и Роберто Фирмино (88). Бразильцы действовали в том же ключе, что и на групповом этапе - дождались своих шансов в атаке, надежно сыграв в обороне. При этом забитые мячи пятикратным чемпионам мира по-прежнему даются довольно тяжело. Сборная Бразилии седьмой раз подряд вышла в четвертьфинал мирового первенства. Последний раз бразильцы вылетали раньше этой стадии на турнире в 1990 году, когда проиграли в 1/8 финала аргентинцам (0:1). Гол Неймара стал 227-м мячом сборной Бразилии на чемпионатах мира. Бразильцы стали самой результативной сборной в истории мировых первенств, обойдя сборную Германии, в активе которой 226 голов. Сборная Мексики не может выйти в четвертьфинал чемпионата мира с 1986 года, когда на домашнем первенстве в матче 1/8 финала они обыграли болгарских футболистов. Мексиканцы седьмой раз подряд вышли из группы на чемпионатах мира, каждый раз они проигрывали в первом же матче навылет. Англичане справились с "проклятием пенальти" Последняя четвертьфинальная пара была сформирована во вторник. Сборная Швеции в Санкт-Петербурге одержала минимальную победу над командой Швейцарии. Единственный в этой встрече мяч на 66-й минуте забил Эмиль Форсберг. Сборная Швеции вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 1994 года, тогда шведы дошли до полуфинала и завоевали бронзовые медали.

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