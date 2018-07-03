Шведы "засушили" швейцарцев в 1/8 финала ЧМ, англичане сняли с себя проклятие

Во вторник сборные Англии и Швеции стали последними участниками четвертьфинальной стадии турнира в России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Двадцатый день чемпионата мира по футболу подвел черту под стадией 1/8 финала и определил последнюю четвертьфинальную пару - 7 июля в Самаре встретятся сборные Швеции и Англии. Британцы смогли нарушить неприятную для себя традицию на мировых первенствах. Ранее определились три пары 1/4 финала: Уругвай - Франция (6 июля, Нижний Новгород), Бразилия - Бельгия (6 июля, Казань) и Россия - Хорватия (7 июля, Сочи). Встреча Швеция - Швейцария, которая открыла день в 17:00 мск на стадионе "Санкт-Петербург" при стечение 64042 зрителей, завершилась победой скандинавов со счетом 1:0. Шведы сознательно сыграли вторым номером (37 процентов времени владения мячом, 271 передача против 599), однако за счет контратак создали не меньше голевых моментов (по 9 ударов), и были они даже острее. Одна из них привела к голу Эмиля Форсберга на 66-й минуте - полузащитник пробил из-за штрафной низом, мяч поменял траекторию после рикошета от защитника Мануэля Аканджи и влетел мимо вратаря Янна Зоммера.

"Они показали более организованную игру и поэтому победили", - констатировал после встречи лидер швейцарцев Джердан Шакири. Шведы вошли в восьмерку сильнейших команд мира в шестой раз, но впервые за 24 года - на чемпионате мира 1994 года им удалось стать третьими. "Мы знаем, что у нас хорошая команда и то, что думают другие, не очень нас интересует. Нас не устроит такой конечный результат, надо победить в следующем матче", - заявил после матча главный тренер скандинавов Янне Андерссон. Швейцарцы пробились в 1/8 финала в четвертый раз с 1994 года, но ни разу не смогли продвинуться дальше. В последний раз они были в восьмерке сильнейших на домашнем турнире 1954 года, но тогда стадия 1/8 финала на чемпионате не проводилась. Колумбийцы жалуются на судейство Вторая встреча дня Колумбия - Англия началась в 21:00 на стадионе "Спартак" при стечение 44190 зрителей. В равной игре с минимум голевых возможностей счет открыли англичане - на 57-й минуте нападающий Гарри Кейн реализовал собою же заработанный пенальти. Счет на третьей компенсированной минуте сравнял защитник Ерри Мина, для которого гол стал третьим на турнире, причем все они были забиты головой. В серии послематчевых пенальти первым попытку не реализовал англичанин Джордан Хендерсон, чей удар отбил вратарь Давид Оспина, однако затем дважды не смогли забить колумбийцы - сначала в перекладину ударил Матеус Урибе, а затем Карлос Бакка не смог переиграть голкипера Джордана Пикфорда; победный удар нанес Эрик Дайер.

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