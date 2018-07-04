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4 июля, 04:22
Английские болельщики отпраздновали в Москве выход своей сборной в четвертьфинал ЧМ-2018
Болельщицы сборной Англии
© Михаил Личков/ТАСС
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После победы сборной Англии над командой Колумбии фанаты расположились на Никольской улице в центре Москвы

МОСКВА, 4 июля /ТАСС/. Болельщики сборной Англии шумно отпраздновали победу своей сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу над командой Колумбии. Они пели песни, обменивались впечатлениями от прошедшего матча, а также угощали друг друга различными напитками и строили планы на четвертьфинал.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась победой англичан в серии пенальти. Спустя примерно 40 минут после финального свистка, уже по доброй сложившейся традиции английские болельщики вышли на Никольскую улицу в центре столицы.

Болельщик Дэни Смит, приехавший из английского города Рочдейл, в беседе с корреспондентом ТАСС с трудом скрывал эмоции после победы своей национальной команды. "Это просто невероятно. Сегодня во время серии пенальти по моему телу словно прошел разряд в десять тысяч мегавольт. Россия прекрасная страна, так почему бы нам не стать чемпионами, ведь практически все фавориты уже вылетели", - сказал он.

Спустя примерно еще полчаса английских болельщиков на центральной улице стало заметно больше. Они скандировали кричалки в присущем громком и мелодичном британском стиле, развешивали флаги и залезали на фонарные столбы, а также оккупировали бары и точки общественного питания.

История футбола пишется заново

Сборная Англии вышла в четвертьфинал мирового первенства впервые за 12 лет. В прошлый раз команда доходила до этой стадии турнира в 2006 году. Фанаты, приехавшие из английского города Лестер, Адам, Анна и Виктория в беседе с корреспондентом ТАСС отметили, что этот матч стал новой отправной точкой в истории английского футбола.

"История английского футбола пишется заново - сказал Адам. - Честно говоря, все эмоции я уже оставил на стадионе, который, на минутку, выполнен в красно-белых цветах. Мы прервали черную полосу неудач сборной, а нашему вратарю Пикфорду, на мой взгляд, нужно ставить памятник. Теперь нас ждет матч против сборной Швеции, а в полуфинале надеюсь с Россией".

Около двух часов ночи по московскому времени погода в столице приобрела настоящий британский акцент, пошел мелкий дождь. Однако это нисколько не смутило болельщиков, которые продолжили распевать песни и обниматься с фанатами из других стран.

Россия в полуфинале, Головин - в "Арсенале"

Не смог скрывать радость от победы в беседе с корреспондентом ТАСС фанат с 25-летним стажем Уоррен Саленд. "Спасибо России за прекрасную организацию чемпионата мира. Ведь только в вашей стране мы за последние 12 лет достигли успеха. Хотелось бы в полуфинале чемпионата мира встретиться с вашей сборной", - сказал Уоррен.

"Еще хотелось бы отметить в составе сборной России Александра Головина. Я болельщик "Арсенала", и ходят слухи, что уже в самое ближайшее время этот юный гений может перебраться в стан нашей команды. Конечно, сейчас это все разговоры, но, как говорится, нет дыма без огня", - добавил английский болельщик.

В отличии от празднований побед сборной России, Никольская улица не выглядела полностью забитой. Люди свободно перемещались, уличные торговцы активно предлагали атрибутику с элементами национальных флагов, а юные художники, вооружившись палитрой, предлагали за скромную сумму разукрасить лицо в любой национальный флаг по желанию клиента.

Ближе к трем часам ночи дождь усилился и привыкшие к непогоде английские фанаты были вынуждены в спешном порядке расходиться. Гуляния прошли без каких-либо инцидентов и правонарушений.

В 1/4 финала англичане сыграют с командой Швеции 7 июля в Самаре. Сборная России в этот же день встретится в Сочи с хорватами. Победители этих матчей сыграют между собой в полуфинале. Финальный матч пройдет на стадионе "Лужники" в Москве 15 июля.

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