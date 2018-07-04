Английские болельщики отпраздновали в Москве выход своей сборной в четвертьфинал ЧМ-2018

После победы сборной Англии над командой Колумбии фанаты расположились на Никольской улице в центре Москвы

МОСКВА, 4 июля /ТАСС/. Болельщики сборной Англии шумно отпраздновали победу своей сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу над командой Колумбии. Они пели песни, обменивались впечатлениями от прошедшего матча, а также угощали друг друга различными напитками и строили планы на четвертьфинал.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась победой англичан в серии пенальти. Спустя примерно 40 минут после финального свистка, уже по доброй сложившейся традиции английские болельщики вышли на Никольскую улицу в центре столицы.

Болельщик Дэни Смит, приехавший из английского города Рочдейл, в беседе с корреспондентом ТАСС с трудом скрывал эмоции после победы своей национальной команды. "Это просто невероятно. Сегодня во время серии пенальти по моему телу словно прошел разряд в десять тысяч мегавольт. Россия прекрасная страна, так почему бы нам не стать чемпионами, ведь практически все фавориты уже вылетели", - сказал он.

Спустя примерно еще полчаса английских болельщиков на центральной улице стало заметно больше. Они скандировали кричалки в присущем громком и мелодичном британском стиле, развешивали флаги и залезали на фонарные столбы, а также оккупировали бары и точки общественного питания.

История футбола пишется заново

Сборная Англии вышла в четвертьфинал мирового первенства впервые за 12 лет. В прошлый раз команда доходила до этой стадии турнира в 2006 году. Фанаты, приехавшие из английского города Лестер, Адам, Анна и Виктория в беседе с корреспондентом ТАСС отметили, что этот матч стал новой отправной точкой в истории английского футбола.