Англичане впервые выиграли серию пенальти на ЧМ и вышли в 1/4 финала турнира в России

Сборная Англии в Москве обыграла команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Колумбии и вышла в 1/4 финала чемпионата мира в России. Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартак". Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. На 57-й минуте нападающий англичан Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар. В компенсированное ко второму тайму время сравнял счет колумбийский защитник Ерри Мина, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане - 4:3. В составе сборной Англии пенальти реализовали Кейн, Маркус Рэшфорд, Киран Триппьер, Эрик Дайер. Колумбийский вратарь Давид Оспина отразил удар Джордана Хендерсона. В составе южноамериканцев в серии пенальти отличились Радамель Фалькао, Хуан Куадрадо, Луис Муриель. Колумбийский полузащитник Матеус Урибе попал в штангу. Английский вратарь Джордан Пикфорд отразил удар Карлоса Бакки.

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Англичане одержали победу в серии послематчевых пенальти на чемпионатах мира впервые в своей истории. В 1990 году они проиграли команде ФРГ, в 1998 году - аргентинцам, в 2006 году - португальцам. При этом Пикфорд стал первым вратарем сборной Англии, отбившим пенальти на крупном турнире (чемпионаты мира и Европы) с 1998 года, когда на турнире во Франции Дэвид Симэн отразил один из ударов в серии с аргентинцами. Достойное выступление сборной Колумбии После матча главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман отметил высокий уровень соперника, а также заявил, что его команда показала достойный футбол на чемпионате мира в России. "Сегодняшний матч меня ничем не удивил, - сказал Пекерман. - Мы прекрасно знали, на что способны англичане, в чем заключаются их сильные стороны. Считаю, что моя команда достойно выступила на этом чемпионате мира, показав хороший футбол". "Должен отметить, что сборная Англии - это замечательная команда, - продолжил специалист. - В ней собрано множество качественных футболистов. Однако, повторюсь, и наша сборная показала себя на этом турнире боеспособным коллективом". Рекорд Кейна Лучшим игроком встречи был признан капитан сборной Англии нападающий Гарри Кейн, открывший счет в матче точным ударом с 11-метровой отметки. Этот гол стал для Кейна шестым на турнире, что позволило ему упрочить лидерство в гонке бомбардиров. Следом расположились бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (по 4), по три мяча в активе француза Килиана Мбаппе, уругвайца Эдинсона Кавани, россиян Дениса Черышева и Артема Дзюбы, а также испанца Диего Косты. Форвард повторил достижение Гари Линекера по количеству голов за сборную Англии на одном чемпионате мира, которое датировано 1986 годом.

"Безусловно, меня переполняют эмоции, - сказал Кейн на послематчевой пресс-конференции. - Про нашу команду много раз говорили, что мы молоды и неопытны, однако, на мой взгляд, благодаря этой победе мы стали взрослее. Сегодня нам не повезло, что соперник сумел забить на последней минуте и перевести игру в дополнительное время, однако команда не сдалась и продолжила играть в свою игру. Я горжусь своими партнерами и тренерским штабом". "Действительно, раньше у сборной Англии не складывалось с послематчевыми пенальти. Здорово, что сегодня нам удалось прервать печальную серию", - добавил нападающий. Английское самообладание Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча отметил "колоссальное самообладание", которое проявила его команда по ходу встречи. "Я горжусь своей командой и тем, какое колоссальное самообладание она проявила в сегодняшнем матче, - сказал Саутгейт. - Мы контролировали ход встречи на протяжении 90 минут, после чего получили тяжелый удар в виде гола на последней минуте добавленного времени. Несмотря на это, игроки сумели сохранить игровую дисциплину и вернуть себе контроль над ходом встречи". "После пропущенного гола я сказал игрокам, что игра по- прежнему под нашим контролем, и что они должны помнить об этом. Рад, что футболисты услышали меня и то, что я пытался до них донести", - добавил тренер. "Сегодня особый день для нашей страны. Мы одержали победу на стадионе, на трибунах которого наших болельщиков было в пять раз меньше, чем фанатов команды-соперника. Здорово, что мы сумели подарить это счастье нашим поклонникам, и я надеюсь, что на четвертьфинальной игре мы увидим больше английских болельщиков", - подытожил Саутгейт.