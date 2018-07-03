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4 июля, 03:04
Англичане впервые выиграли серию пенальти на ЧМ и вышли в 1/4 финала турнира в России
Футболисты сборной Англии
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Сборная Англии в Москве обыграла команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Колумбии и вышла в 1/4 финала чемпионата мира в России. Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартак".

Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. На 57-й минуте нападающий англичан Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар. В компенсированное ко второму тайму время сравнял счет колумбийский защитник Ерри Мина, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане - 4:3.

В составе сборной Англии пенальти реализовали Кейн, Маркус Рэшфорд, Киран Триппьер, Эрик Дайер. Колумбийский вратарь Давид Оспина отразил удар Джордана Хендерсона. В составе южноамериканцев в серии пенальти отличились Радамель Фалькао, Хуан Куадрадо, Луис Муриель. Колумбийский полузащитник Матеус Урибе попал в штангу. Английский вратарь Джордан Пикфорд отразил удар Карлоса Бакки.

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Англичане одержали победу в серии послематчевых пенальти на чемпионатах мира впервые в своей истории. В 1990 году они проиграли команде ФРГ, в 1998 году - аргентинцам, в 2006 году - португальцам. При этом Пикфорд стал первым вратарем сборной Англии, отбившим пенальти на крупном турнире (чемпионаты мира и Европы) с 1998 года, когда на турнире во Франции Дэвид Симэн отразил один из ударов в серии с аргентинцами.

Достойное выступление сборной Колумбии

После матча главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман отметил высокий уровень соперника, а также заявил, что его команда показала достойный футбол на чемпионате мира в России.

"Сегодняшний матч меня ничем не удивил, - сказал Пекерман. - Мы прекрасно знали, на что способны англичане, в чем заключаются их сильные стороны. Считаю, что моя команда достойно выступила на этом чемпионате мира, показав хороший футбол".

"Должен отметить, что сборная Англии - это замечательная команда, - продолжил специалист. - В ней собрано множество качественных футболистов. Однако, повторюсь, и наша сборная показала себя на этом турнире боеспособным коллективом".

Рекорд Кейна

Лучшим игроком встречи был признан капитан сборной Англии нападающий Гарри Кейн, открывший счет в матче точным ударом с 11-метровой отметки. Этот гол стал для Кейна шестым на турнире, что позволило ему упрочить лидерство в гонке бомбардиров. Следом расположились бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (по 4), по три мяча в активе француза Килиана Мбаппе, уругвайца Эдинсона Кавани, россиян Дениса Черышева и Артема Дзюбы, а также испанца Диего Косты. Форвард повторил достижение Гари Линекера по количеству голов за сборную Англии на одном чемпионате мира, которое датировано 1986 годом.

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"Безусловно, меня переполняют эмоции, - сказал Кейн на послематчевой пресс-конференции. - Про нашу команду много раз говорили, что мы молоды и неопытны, однако, на мой взгляд, благодаря этой победе мы стали взрослее. Сегодня нам не повезло, что соперник сумел забить на последней минуте и перевести игру в дополнительное время, однако команда не сдалась и продолжила играть в свою игру. Я горжусь своими партнерами и тренерским штабом".

"Действительно, раньше у сборной Англии не складывалось с послематчевыми пенальти. Здорово, что сегодня нам удалось прервать печальную серию", - добавил нападающий.

Английское самообладание

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча отметил "колоссальное самообладание", которое проявила его команда по ходу встречи.

"Я горжусь своей командой и тем, какое колоссальное самообладание она проявила в сегодняшнем матче, - сказал Саутгейт. - Мы контролировали ход встречи на протяжении 90 минут, после чего получили тяжелый удар в виде гола на последней минуте добавленного времени. Несмотря на это, игроки сумели сохранить игровую дисциплину и вернуть себе контроль над ходом встречи".

"После пропущенного гола я сказал игрокам, что игра по- прежнему под нашим контролем, и что они должны помнить об этом. Рад, что футболисты услышали меня и то, что я пытался до них донести", - добавил тренер.

"Сегодня особый день для нашей страны. Мы одержали победу на стадионе, на трибунах которого наших болельщиков было в пять раз меньше, чем фанатов команды-соперника. Здорово, что мы сумели подарить это счастье нашим поклонникам, и я надеюсь, что на четвертьфинальной игре мы увидим больше английских болельщиков", - подытожил Саутгейт.

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Соперником сборной Англии по 1/4 финала стала команда Швеции (7 июля, Самара), которая ранее во вторник обыграла швейцарцев со счетом 1:0. Наставник англичан выразил мнение, что это опасный соперник для его команды.

"Конечно, сейчас мне бы хотелось расслабиться и праздновать успех на протяжении недели, - сказал Саутгейт. - Однако мы не можем себе этого позволить, ведь нас ждет опасный соперник в лице сборной Швеции. Я видел их игры, это хорошая, дисциплинированная, организованная команда. Думаю, нас ждет потрясающий матч".

"Спартак" простился с ЧМ-2018

Матч между сборными Колумбии и Англии стал последней встречей чемпионата мира для московского стадиона "Спартак". Помимо сегодняшней встречи, арена во время турнира приняла четыре игры: Аргентина - Исландия (1:1), Польша - Сенегал (1:2), Бельгия - Тунис (5:2) и Сербия - Бразилия (0:2).

После матча состоялась торжественная церемония, на которой председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, операционный директор оргкомитета Дмитрий Годунов и посол чемпионата мира по футболу Данила Козловский поблагодарили волонтеров арены за проделанную работу.

"Ребята сделали все, чтобы праздник состоялся. Атмосфера на стадионе была невероятной, и в этом большая заслуга ребят. Всем болельщикам и игрокам всё очень понравилось. Очень важно поблагодарить волонтеров, и я делаю это с удовольствием", - сказал Дворкович.

"Я сам в эти дни улыбаюсь больше, чем за всю жизнь, потому что это огромный праздник. Ребята всегда сохраняли спокойствие и помогали людям. Думаю, этот праздник останется с ними на всю жизнь", - добавил он.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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