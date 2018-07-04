Триппьер: сборная Англии раньше всегда проигрывала такие матчи, как с колумбийцами

Англичане вышли в 1/4 финала чемпионата мира, обыграв по пенальти команду Колумбии

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Англии по футболу ранее всегда проигрывала матчи, подобные игре с колумбийцами в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС заявил защитник английской сборной Киран Триппьер.

"Эта игра позволила поверить нам самим в себя. Мы многому научились - быть спокойными, терпеливыми. Обычно Англия проигрывала такие матчи. Год за годом, крупный турнир за крупным турниром", - сказал Триппьер.

Основное время матча Колумбия - Англия завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти англичане оказались точнее - 4:3.

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с командой Швеции. Встреча состоится в Самаре в субботу. Шведы во вторник в 1/8 финала обыграли швейцарцев со счетом 1:0.

"Швецию мы видели. Очень сложная команда. Теперь самое важное - восстановиться. И, конечно, надо исправить ошибки, которые мы допустили в этой встрече (с колумбийцами)", - отметил Триппьер.