Саутгейт: английские футболисты проявили самообладание в матче ЧМ-2018 с колумбийцами

Главный тренер сборной Англии отметил, что гордится командой, которая обыграла колумбийцев в серии пенальти

"Я горжусь своей командой и тем, какое колоссальное самообладание она проявила в сегодняшнем матче, - сказал Саутгейт. - Мы контролировали ход встречи на протяжении 90 минут, после чего получили тяжелый удар в виде гола на последней минуте добавленного времени. Несмотря на это, игроки сумели сохранить игровую дисциплину и вернуть себе контроль над ходом встречи".

Во вторник сборная Англии в серии послематчевых пенальти обыграла колумбийцев и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартак". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти англичане были сильнее - 4:3.

Саутгейт отметил, что такие победы крайне важны для будущего команды, поскольку они придают уверенность. "После пропущенного гола я сказал игрокам, что игра по-прежнему под нашим контролем, и что они должны помнить об этом. Рад, что футболисты услышали меня и то, что я пытался до них донести", - добавил тренер.

"Сегодня особый день для нашей страны. Мы одержали победу на стадионе, на трибунах которого наших болельщиков было в пять раз меньше, чем фанатов команды-соперника. Здорово, что мы сумели подарить это счастье нашим поклонникам, и я надеюсь, что на четвертьфинальной игре мы увидим больше английских болельщиков", - подытожил Саутгейт.

Сборная Швеции - опасный соперник

Тренер английской команды выразил мнение, что сборная Швеции, ставшая соперником англичан по 1/4 финала, является опасным соперником.

"Конечно, сейчас мне бы хотелось расслабиться и праздновать успех на протяжении недели, - сказал Саутгейт. - Однако мы не можем себе этого позволить, ведь нас ждет опасный соперник в лице сборной Швеции. Я видел их игры, это хорошая, дисциплинированная, организованная команда. Думаю, нас ждет потрясающий матч".

Ранее во вторник сборная Швеции со счетом 1:0 обыграла команду Швейцарии и также вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча команд Англии и Швеции состоится 7 июля в Самаре.