Кейн: английские футболисты стали взрослее после победы над колумбийцами на ЧМ-2018

Нападающий выразил радость, что английской команде удалось прервать неудачную серию, связанную с послематчевыми пенальти на чемпионатах мира

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии стали взрослее после победы над командой Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира в России. Такое мнение журналистам высказал капитан английской команды Гарри Кейн, который был признан лучшим игроком матча. Во вторник сборная Англии в серии послематчевых пенальти обыграла колумбийцев и вышла в 1/4 финала турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартак". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти англичане были сильнее - 4:3. В 1/4 финала сборная Англии сыграет с командой Швеции 7 июля в Самаре.

"Безусловно, меня переполняют эмоции, - сказал Кейн. - Про нашу команду много раз говорили, что мы молоды и неопытны, однако, на мой взгляд, благодаря этой победе мы стали взрослее. Сегодня нам не повезло, что соперник сумел забить на последней минуте и перевести игру в дополнительное время, однако команда не сдалась и продолжила играть в свою игру. Я горжусь своими партнерами и тренерским штабом". Нападающий выразил радость, что английской команде удалось прервать неудачную серию, связанную с послематчевыми пенальти на чемпионатах мира. До игры с колумбийцами английская сборная ни разу в своей истории не побеждала в серии 11-метровых ударов на мировых первенствах. В 1990 году англичане уступили команде ФРГ, в 1998-м - аргентинцам, в 2006-м - португальцам.

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