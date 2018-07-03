Вратарь Пикфорд был уверен, что сборная Англии победит колумбийцев в серии пенальти на ЧМ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Англии хорошо изучила команду Колумбии и была готов к послематчевой серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира. Об этом журналистам заявил английский вратарь Джордан Пикфорд, отвечая на вопрос ТАСС.
Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв сборную Колумбии. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане - 4:3. Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартак".
"Я был уверен в нашей победе в серии пенальти. Не нервничал совсем, ведь мы верим друг в друга, - сказал Пикфорд. - Мы готовились к такому развитию событий, готовились к серии пенальти".
"Мы хорошо изучили колумбийцев, готовились конкретно к этому матчу. Теперь все мысли о сборной Швеции, и мы будем готовы", - добавил вратарь.
В 1/4 финала сборная Англии сыграет с командой Швеции 7 июля в Самаре.