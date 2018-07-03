Вратарь Пикфорд был уверен, что сборная Англии победит колумбийцев в серии пенальти на ЧМ

По словам игрока, тренерский штаб английской команды был готов к такому развитию событий в матче

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Англии хорошо изучила команду Колумбии и была готов к послематчевой серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира. Об этом журналистам заявил английский вратарь Джордан Пикфорд, отвечая на вопрос ТАСС. Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв сборную Колумбии. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане - 4:3. Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартак".

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