Дворкович поблагодарил волонтеров стадиона "Спартак" за вклад в организацию ЧМ-2018

Во вторник на стадионе "Спартак" сборная Англии в серии пенальти победила команду Колумбии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Во вторник на стадионе "Спартак" сборная Англии в серии пенальти победила команду Колумбии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, операционный директор оргкомитета Дмитрий Годунов и посол чемпионата мира по футболу Данила Козловский поблагодарили волонтеров московского стадиона "Спартак" за помощь и вклад в подготовку и организацию чемпионата мира. Церемония прошла после заключительного матча на арене в рамках турнира.

"Ребята сделали все, чтобы праздник состоялся. Атмосфера на стадионе была невероятной, и в этом большая заслуга ребят. Всем болельщикам и игрокам всё очень понравилось. Очень важно поблагодарить волонтеров, и я делаю это с удовольствием", - сказал Дворкович.

"Я сам в эти дни улыбаюсь больше, чем за всю жизнь, потому что это огромный праздник. Ребята всегда сохраняли спокойствие и помогали людям. Думаю, этот праздник останется с ними на всю жизнь", - добавил Дворкович.

Всего стадион "Спартак" принял пять матчей на турнире.