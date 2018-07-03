Дайер: сборная Англии была готова к серии пенальти на чемпионате мира

Английская команда в серии послематчевых пенальти победила сборную Колумбии в матче 1/8 финала турнира

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Гол, пропущенный от сборной Колумбии в конце основного времени матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, стал шоком для команды Англии, но она была готова к серии пенальти. Об этом журналистам заявил английский полузащитник Эрик Дайер.

Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. На 57-й минуте нападающий англичан Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар. В компенсированное ко второму тайму время сравнял счет колумбийский защитник Ерри Мина, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане - 4:3, удар Дайера стал победным. Встреча прошла на столичном стадионе "Спартак".