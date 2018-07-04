Сборная России является лучшей на ЧМ-2018 по эффективности ударов по воротам

Голами завершились 35% ударов футболистов российской команды

Россияне забили девять мячей за четыре матча. Голами завершились 35% ударов игроков сборной России. Второй командой турнира по данному показателю является сборная Колумбии (22%), третьей - сборная Бельгии (21%).

ТАСС, 4 июля. Сборная России по футболу после 1/8 финала чемпионата мира является лучшей командой турнира по проценту ударов, завершившихся забитыми голами. Статистику приводит телекомпания beIN Sports и официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев совершил 14 сэйвов за четыре матча. Он делит третье место в списке вратарей, отразивших больше всего ударов, с японцем Эйдзи Кавасимой. Больше всех сэйвов совершил мексиканец Гильермо Очоа (25). Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель 21 раз спасала ворота своей команды.

Российский нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев забили по три гола и делят четвертое место в списке бомбардиров турниров. Также по три мяча забили колумбиец Ерри Мина, француз Килиан Мбаппе, испанец Диего Коста и уругваец Эдинсон Кавани. Лучшим бомбардиром турнира является англичанин Гарри Кейн, отличившийся шесть раз, второе место делят бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (по четыре гола).

Защитник сборной России Сергей Игнашевич занимает второе место по количеству выносов мяча от ворот на чемпионате мира - 31 раз. Лидирует по данному показателю японец Майя Йосида (33). Другой защитник сборной России Илья Кутепов - четвертый (28).