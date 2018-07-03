Пекерман: сборная Колумбии показала достойный футбол на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Колумбии отказался от комментариев по поводу своего будущего на занимаемой должности

Во вторник сборная Колумбии в серии послематчевых пенальти уступила англичанам в матче 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти англичане были сильнее - 4:3.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Колумбии достойно выступили на чемпионате мира в России. Такое мнение журналистам выразил главный тренер команды Хосе Пекерман.

Сборная Англии победила команду Колумбии и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

"Сегодняшний матч меня ничем не удивил, - сказал Пекерман. - Мы прекрасно знали, на что способны англичане, в чем заключаются их сильные стороны. Считаю, что моя команда достойно выступила на этом чемпионате мира, показав хороший футбол".

"Должен отметить, что сборная Англии - это замечательная команда, - продолжил специалист. - В ней собрано множество качественных футболистов. Однако, повторюсь, и наша сборная показала себя на этом турнире боеспособным коллективом".

Тренер отказался от комментариев по поводу своего будущего на занимаемой должности. "Я никогда не говорю о будущем, это принципиальная позиция. Сегодня нужно говорить только о матче и о том, как хорошо сыграла моя команда", - сказал Пекерман в ответ на соответствующий вопрос.

В 1/4 финала сборная Англии сыграет с командой Швеции, которая ранее во вторник обыграла швейцарцев (1:0). Встреча состоится 7 июля в Самаре.