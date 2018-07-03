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4 июля, 00:31
Рыбная деревня и казачьи песни ожидают гостей ЧМ-2018 в регионах в среду
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В Нижнем Новгороде болельщики смогут посетить выставку "Быть на земле человеком", приуроченную к 150-летию со дня рождения Максима Горького, а в Казани пройдет показ фильма "Пеле. Рождение легенды"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футбольные болельщики, которые прибыли в Россию на чемпионат мира, увидят уникальные фотоснимки из собрания Русского музея в Санкт-Петербурге, смогут посетить рыбную деревню в Калининграде и оставить свой след на Стене болельщиков в Самаре. О том, что еще подготовили для любителей футбола в городах ЧМ-2018 1 июля - в материале ТАСС.

Редкие кадры и тканые пояса

В Санкт-Петербурге в среду откроется выставка фотографий Москвы второй половины XIX - начала XX веков из собрания Русского музея. В Строгановском дворце публике впервые покажут двести исторических кадров, сделанных знаменитыми фотографами эпохи. "На снимках, исполненных в различных фотографических и печатных техниках, запечатлены не только исчезнувшие памятники московской архитектуры, но и сохранившиеся знаковые достопримечательности столицы", - отметили организаторы. Экспозиция продолжает цикл фоторетроспективы "Путешествия по Российской империи".

В Нижнем Новгороде болельщики смогут посетить выставку "Быть на земле человеком", приуроченную к 150-летнему юбилею со дня рождения Максима Горького. Она откроется в среду в литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова, там же мастера творческого объединения "Праскева" представят свои работы - авторские текстильные куклы, созданные по произведениям Максима Горького: "Детство", "Мещане", "Васса Железнова", "Рождение человека", "Дело Артамоновых", "Мать". На выставке посетители увидят коллекцию тканых поясов, выполненных по старинной технологии, а также лоскутные работы.

В Казани гости ЧМ в 20:30 мск в Горкинско-Ометьевском лесу могут посмотреть фильм "Пеле. Рождение легенды" Джеффа и Майкла Цимбалистов, который расскажет о жизни легенды футбола. Картину представят в рамках серии уличных кинопоказов "Здоровый интерес".

Рыбная деревня и Стена болельщиков

Прогулку по реке Преголя и органный концерт предложит гостям Калининграда Кафедральный собор на острове имени Иммануила Канта, рассказали ТАСС в пресс-службе собора. "Это наш совместный проект с речной пассажирской компанией. Прогулочный катер отправляется на экскурсию по реке с рассказом о Калининграде и его истории. Маршрут проложен от Музея мирового океана, вокруг острова Канта, гости могут увидеть семь мостов на Преголе, рыбную деревню и стадион "Калининград" на острове Октябрьский", - уточнила пресс- секретарь собора Алена Мирошниченко.

Экскурсия заканчивается у Кафедрального собора, где ее участников ждет концерт органной музыки в исполнении титулярных органистов собора - будет звучать классическая музыка, добавила собеседница агентства.

Все желающие в Самаре в среду смогут оставить свой "след" на Стене болельщика, организованной у одного из входов на местный Фестиваль болельщиков. На полотне размером три на два метра гости фанфеста смогут оставить отпечаток своей ладони и подпись на память. После завершения чемпионата мира по футболу в России Стена болельщиков займет законное место среди экспонатов музея футбола на стадионе "Самара Арена".

В Саранске все матчи ЧМ завершены, но город еще живет футболом. В музеях продолжают работать выставки, посвященные этому спортивному событию. Так, в краеведческом музее им. Воронина выставлены автограф-мячи - на этих арт-объектах болельщики могли оставлять автографы и пожелания в дни проведения ЧМ. "Первый автограф был сделан болельщиками из Перу, а посодействовали этому журналисты из японской телекомпании "Саппоро". К каждой игре делался новый мяч, который уже к исходу дня полностью был исписан автографами гостей города", - сообщили в пресс-службе минкультуры Мордовии.

За дни ЧМ на мячах оставили автографы болельщики из Мексики, США, Колумбии, Эквадора, Бразилии, Японии, Ирана, Украины, Португалии, Белоруссии, Китая и других стран.

Из-за перерыва в чемпионате мира по футболу площадка фанфеста в Волгограде работать не будет. Однако это не значит, что туристам пойти будет некуда. В жаркую погоду, которая стоит в городе на Волге вот уже третью неделю, особенно популярны часовые речные прогулки на теплоходе по Волге.

Казачьи песни и брейк-данс

Болельщики в среду могут насладиться обширной музыкальной программой, представленной разнообразными стилями и жанрами. В Сочи состоится концерт в рамках городского фестиваля "Спортивный аккорд", который посвящен ЧМ. Фанатов приглашают послушать популярную музыкальную коллекцию в исполнении сочинского симфонического оркестра под руководством главного дирижера Олега Солдатова и солистов филармонии города-курорта Ольги Коржовой, Лианы Мсрлян, Сурена Вартаняна и Дениса Громова.

Они представят яркие, позитивные музыкальные произведения, настраивающие на победу в футбольных баталиях. "В концерте прозвучат увертюра к опере "Царская невеста" Римского-Корсакова, анданте и большой блестящий полонез Шопена, вступление к опере "Кармен" Бизе, выходная ария Сильвы из оперетты "Сильва" Кальмана. Кроме того, в программе музыкального вечера будут исполнены произведения Мендельсона, Легара и Дунаевского", - рассказали ТАСС в сочинском концертно-филармоническом объединении.

В Ростове-на-Дону уже прошли четыре матча группового этапа и одна игра 1/8 финала ЧМ. Несмотря на это музыкальные площадки и фестиваль болельщиков продолжат работать до 15 июля, так как некоторые фанаты еще остаются в городе и продолжают знакомиться с донской культурой. Так, 4 июля все посетители самой большой на Юге России Донской государственной публичной библиотеки смогут послушать выступления творческих коллективов и даже джаз-оркестра. А на левом берегу Дона, возле стадиона "Ростов-Арена", в новом парке иностранных гостей ждут казачьи песни, там выступят народные ансамбли.

Гостей Казани приглашают на площадку перед театром кукол "Экият", где в среду пройдет фестиваль по брейк-дансу Street Classic Jam. Зажигательные батлы проведут лучшие танцоры Татарстана. Соревнования пройдут в двух номинациях: среди команд (по три человека) и по финской системе (индивидуальные танцоры).

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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