Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Последним четвертьфиналистом турнира стала сборная Англии, обыгравшая сборную Колумбии в серии пенальти

ТАСС, 3 июля. Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по футболу в России.

6 июля в Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции (17:00 мск). В этот же день в Казани встретятся сборные Бразилии и Бельгии (21:00). 7 июля в Самаре матч 1/4 финала проведут команды Швеции и Англии (17:00), а в 21:00 в Сочи сыграют сборные России и Хорватии.

В полуфинале победитель матча Уругвай - Франция 10 июля в Санкт-Петербурге (21:00) встретится с сильнейшим в противостоянии Бразилия - Бельгия, а победитель встречи Россия - Хорватия 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" (21:00) сыграет с лучшим в паре Швеция - Англия.

Финал чемпионата мира состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники" (18:00), матч за третье место пройдет днем ранее в Санкт-Петербурге (17:00).