Сборная Англии победила команду Колумбии и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала, который прошел в Москве на стадионе "Спартак", англичане в серии пенальти победили команду Колумбии.
Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. На 57-й минуте нападающий англичан Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар. В компенсированное ко второму тайму время сравнял счет колумбийский защитник Ерри Мина, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане - 4:3.
В составе сборной Англии пенальти реализовали Кейн, Маркус Рэшфорд, Киран Триппьер, Эрик Дайер. Колумбийский вратарь Давид Оспина отразил удар Джордана Хендерсона. В составе южноамериканцев в серии пенальти отличились Радамель Фалькао, Хуан Куадрадо, Луис Муриель. Колумбийский полузащитник Матеус Урибе попал в штангу. Английский вратарь Джордан Пикфорд отразил удар Карлоса Бакки.
Сборная Англии вышла в четвертьфинал мирового первенства впервые за 12 лет. В прошлый раз команда доходила до этой стадии турнира в 2006 году. В 1/4 финала англичане сыграют с командой Швеции 7 июля в Самаре.
Гарри Кейн повторил достижение Гари Линекера по количеству голов за сборную Англии на одном чемпионате мира. На турнире 1986 года Линекер забил шесть мячей. Кейн возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира в России (6 голов). Следом расположились бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (по 4), по три мяча в активе француза Килиана Мбаппе, уругвайца Эдинсона Кавани, россиян Дениса Черышева и Артема Дзюбы, а также испанца Диего Косты.
Сборные Англии и Колумбии встречались в шестой раз. Англичане одержали четвертую победу, дважды матчи завершались вничью.
Матч со сборной Англии стал 14-м на чемпионатах мира для главного тренера команды Колумбии Хосе Пекермана. Аргентинский специалист вышел на 14-е место в списке тренеров, проведших наибольшее количество матчей на мировых первенствах. По этому показателю он сравнялся с Францем Беккенбауэром, Карлосом Билардо, Уолтером Уинтерботтомом. Лидером по количеству матчей на чемпионатах мира в качестве тренера является Хельмут Шён, возглавлявший сборную ФРГ (25).
Четвертый раз в истории чемпионатов мира сборная Англии принимала участие в серии пенальти. Англичане впервые выиграли матч мирового первенства в серии 11-метровых ударов. В 1990 году они проиграли команде ФРГ, в 1998 году - аргентинцам, в 2006 году - португальцам. При этом Пикфорд стал первым вратарем сборной Англии, отбившим пенальти на крупном турнире (чемпионаты мира и Европы) с 1998 года, когда на турнире во Франции Дэвид Симэн отразил один из ударов в серии с аргентинцами.
Единственный раз англичане побеждали в серии пенальти на крупном международном турнире в 1996 году. Тогда они в четвертьфинале чемпионата Европы в серии 11-метровых ударов обыграли испанцев. При этом сборная Англии трижды проигрывала по пенальти на чемпионатах Европы: в полуфинале турнира в 1996 году они уступили немцам, в четвертьфинале в 2004 году - португальцам, а в матче 1/4 финала ЧЕ-2012 - итальянцам.