Сборная Англии победила команду Колумбии и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане - 4:3

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала, который прошел в Москве на стадионе "Спартак", англичане в серии пенальти победили команду Колумбии. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. На 57-й минуте нападающий англичан Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар. В компенсированное ко второму тайму время сравнял счет колумбийский защитник Ерри Мина, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане - 4:3. В составе сборной Англии пенальти реализовали Кейн, Маркус Рэшфорд, Киран Триппьер, Эрик Дайер. Колумбийский вратарь Давид Оспина отразил удар Джордана Хендерсона. В составе южноамериканцев в серии пенальти отличились Радамель Фалькао, Хуан Куадрадо, Луис Муриель. Колумбийский полузащитник Матеус Урибе попал в штангу. Английский вратарь Джордан Пикфорд отразил удар Карлоса Бакки. Сборная Англии вышла в четвертьфинал мирового первенства впервые за 12 лет. В прошлый раз команда доходила до этой стадии турнира в 2006 году. В 1/4 финала англичане сыграют с командой Швеции 7 июля в Самаре.

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