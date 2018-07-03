Сборная Швеции продолжает путь к своей мечте, обыграв в 1/8 финала ЧМ команду Швейцарии

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу шведская команда со счетом 1:0 победила сборную Швейцарии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0, продолжив путь к воплощению своей мечты. Единственный гол на 66-й минуте забил нападающий Эмиль Форсберг, который был признан лучшим игроком встречи. Сборная Швеции вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 1994 года. Тогда шведы дошли до полуфинала и завоевали бронзовые медали. На турниры 1998, 2010 и 2014 годов команда не смогла квалифицироваться, а в 2002 и 2006 годах сборная Швеции выбывала в 1/8 финала.

Нынешний чемпионат мира является особенным для каждого футболиста команды не только из-за продвижения по турнирной сетке. Все игроки впервые выступают в финальной части турнира, поэтому игра в России запомнится для них особенно. Сборная Швейцарии не может выйти в четвертьфинал чемпионата мира с 1954 года. Тогда на домашнем турнире команда проиграла на стадии 1/4 финала сборной Австрии со счетом 5:7. Шведы не ограничиваются четвертьфиналом После игры эмоции представителей команд были, естественно, разные. На пресс-конференции довольный результатом главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отметил, что его подопечные не хотят ограничиваться четвертьфиналом и рассчитывают пройти дальше, чтобы добиться своей мечты - повторить результат 1994 года. "Мы знаем, что у нас хорошая команда и то, что думают другие, не очень нас интересует, - отметил он. - Мы фокусируемся на своей игре, нас не устроит такой конечный результат, надо победить в следующем матче". Его визави из сборной Швейцарии - Владимир Петкович - подчеркнул, что сборная Швеции заслуженно одержала победу. По его словам, шведы не были фаворитами с самого начала турнира, но всегда доказывали, что могут добиться результата. "Все думали, что это простая команда, а они доказывали обратное. Когда они организованно обороняются, играть с ними очень сложно", - пояснил Петкович.