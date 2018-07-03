Сборная Швеции продолжает путь к своей мечте, обыграв в 1/8 финала ЧМ команду Швейцарии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0, продолжив путь к воплощению своей мечты. Единственный гол на 66-й минуте забил нападающий Эмиль Форсберг, который был признан лучшим игроком встречи.
Сборная Швеции вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 1994 года. Тогда шведы дошли до полуфинала и завоевали бронзовые медали. На турниры 1998, 2010 и 2014 годов команда не смогла квалифицироваться, а в 2002 и 2006 годах сборная Швеции выбывала в 1/8 финала.
Нынешний чемпионат мира является особенным для каждого футболиста команды не только из-за продвижения по турнирной сетке. Все игроки впервые выступают в финальной части турнира, поэтому игра в России запомнится для них особенно.
Сборная Швейцарии не может выйти в четвертьфинал чемпионата мира с 1954 года. Тогда на домашнем турнире команда проиграла на стадии 1/4 финала сборной Австрии со счетом 5:7.
После игры эмоции представителей команд были, естественно, разные. На пресс-конференции довольный результатом главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отметил, что его подопечные не хотят ограничиваться четвертьфиналом и рассчитывают пройти дальше, чтобы добиться своей мечты - повторить результат 1994 года. "Мы знаем, что у нас хорошая команда и то, что думают другие, не очень нас интересует, - отметил он. - Мы фокусируемся на своей игре, нас не устроит такой конечный результат, надо победить в следующем матче".
Его визави из сборной Швейцарии - Владимир Петкович - подчеркнул, что сборная Швеции заслуженно одержала победу. По его словам, шведы не были фаворитами с самого начала турнира, но всегда доказывали, что могут добиться результата. "Все думали, что это простая команда, а они доказывали обратное. Когда они организованно обороняются, играть с ними очень сложно", - пояснил Петкович.
Капитан шведской сборной Андреас Гранквист заметил, что в четвертьфинале команде будет непросто, несмотря на то, какой будет соперник. "Англия и Колумбия - очень сильные команды. С ними со всеми будет сложно играть в следующих матчах, поэтому тяжело сказать, кто более легкий противник", - сказал он.
Лучший игрок матча Форсберг выделил в игре со швейцарцами всю шведскую команду. По его словам, шведы всегда играют командно и за свою страну. "Мы много бегали, хорошо защищались, боролись друг за друга, так что главным фактором, который помог нам победить, стала командная работа", - отметил Форсберг.
Чтобы увидеть победу своей любимой команды, в Санкт- Петербург приехало около 10 тыс. болельщиков из Швеции. Поддержать своих географических скандинавских соседей приехали и несколько тысяч фанатов из Финляндии. Многие из них попали на трибуны стадиона по билетам и весь матч громко поддерживали сборную Швеции.
Перед игрой болельщики организовали объединенное шествие от метро до стадиона. Толпа в несколько тысяч людей двигалась несколько километров и исполняла песни и кричалки. Поддержка сборной не осталась незамеченной.
Главный тренер команды Андерссон назвал болельщиков сборной фантастическими. "Мы очень рады, что нам удалось отплатить болельщикам за их верность и поддержку. В Швеции есть традиция - поддерживать команду на выездах, рад, что она продолжается", - подчеркнул он. Также поблагодарил болельщиков нападающий шведской сборной Виктор Классон, который заявил, что поддержка фанатов стала преимуществом шведов в матче.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Швеции сыграет против победителя пары Колумбия - Англия. Матч пройдет 7 июля в Самаре.