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3 июля, 22:34
Малафеев: шведы обыграли швейцарцев в матче ЧМ благодаря стечению обстоятельств
Вячеслав Малафеев
© Евгений Асмолов/ТАСС
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Сборная Швеции во вторник обыграла команду Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу забила победный гол команде Швейцарии благодаря стечению обстоятельств, этот мяч был необязательным. Такое мнение ТАСС высказал посол чемпионата мира, бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев.

Сборная Швеции во вторник обыграла команду Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 1:0.

"Все прекрасно понимали, что игра будет до ошибки, их было не так много, гол был необязательный. Игра была, в принципе, равная, но с небольшим преимуществом шведов. Швейцарцы не смогли себя показать, хотя имели полумоменты в концовке матча. На этих стадиях в плей-офф цена одной ошибки очень высока, даже маленькая ошибка приводят к забытым мячам, но здесь больше стечение обстоятельств", - сказал Малафеев.

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В 1/4 финала чемпионата мира сборная Швеции 7 июля в Самаре сыграет с победителем матча между командами Колумбии и Англии.

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