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3 июля, 21:53
Форсберг: шведы оказались сильнее швейцарцев на ЧМ-2018 за счет командной работы
Эмиль Форсберг
© Петр Ковалев/ТАСС
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Матч 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии закончился победой скандинавов со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Главным фактором, определившим успех сборной Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против швейцарцев, стала командная игра. Таким мнением поделился с журналистами полузащитник Эмиль Форсберг, признанный лучшим игроком встречи.

Матч 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии закончился победой скандинавов со счетом 1:0. Единственный гол забил Форсберг.

"Я лишь воздал должное своей команде, команда старалась, сегодня мне повезло забить гол, но мы сделали это как команда, мы выиграли как команда, мы всегда выигрываем как команда, так что я в первую очередь рад за всю Швецию, за всю команду - все работали много, чтобы насладиться этим моментом. Мы много бегали, хорошо защищались, боролись друг за друга, так что главным фактором, который помог нам победить, стала командная работа", - отметил Форсберг.

Он сказал, что на команду не давил груз ответственности за исход матча. "Мы никогда не ощущаем давления по этому поводу, любая команда, играющая против нас, [для нас] это фавориты, мы небольшая [футбольная] нация, мы только стремимся ею стать", - сказал игрок.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Швеции 7 июля в Самаре сыграет с победителем матча между командами Колумбии и Англии.

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