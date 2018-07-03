Гранквист: сборной Швеции в четвертьфинале ЧМ будет сложно играть с любым соперником

Шведская команда в 1/4 финала встретится с победителем пары Англия - Колумбия

Сборной Швеции в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу будет одинаково тяжело играть как с колумбийцами, так и с англичанами из-за высокого уровня мастерства игроков в обеих командах. Такое мнение после матча со сборной Швейцарии высказал журналистам капитан шведской сборной, защитник Андреас Гранквист.

Матч 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии, который прошел в Санкт-Петербурге, закончился победой скандинавов со счетом 1:0. Единственный гол забил Эмиль Форсберг. Таким образом, шведы встретятся в 1/4 финала с победителем пары Англия - Колумбия.

"Англия и Колумбия - очень сильные команды. С ними со всеми будет тяжело играть в следующих матчах, тяжело сказать, кто будет для нас более легким противником", - сказал Гранквист. Он добавил, что рад победе над командой Швейцарии и выразил благодарность болельщикам, которые приехали поддержать национальную сборную в Санкт-Петербург.

Того же мнения придерживается и полузащитник шведской сборной Виктор Классон. "Честно говоря, для нас все равно, с кем играть в четвертьфинале. Было бы хорошо, чтобы они [Англия и Колумбия] сыграли дополнительное время, в противном случае абсолютно не важно", - отметил футболист.

При этом Классон не ответил на вопрос о целях, которые перед собой ставят шведы на данном турнире, отметив лишь, что перед ними стоит задача выигрывать в каждом матче чемпионата. "Мы хотим выигрывать в каждой игре, если мы выиграем все матчи, мы выигрываем золотую медаль", - ответил он со смехом.

Встреча 1/4 финала с участием сборной Швеции пройдет 7 июля в Самаре.