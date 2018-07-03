Классон: большое количество фанатов из Швеции было преимуществом в матче со швейцарцами

Матч 1/8 финала между сборными командами Швеции и Швейцарии закончился победой скандинавов со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Большое число шведских футбольных фанатов, приехавших в Санкт-Петербург на матч чемпионата мира по футболу против швейцарцев, стало преимуществом скандинавской команды. Такое мнение журналистам высказал полузащитник шведской борной и ФК "Краснодар" Виктор Классон.

Матч 1/8 финала между сборными командами Швеции и Швейцарии закончился победой скандинавов со счетом 1:0.

"Мы чувствовали огромную поддержку сегодня, и это было, мне кажется, преимуществом для нас", - отметил Классон.

Игрок отметил, что команда хорошо провела матч, сознательно играя от обороны. "Мы играли хорошо, в защитной манере. Мы небольшая страна и нам необходима такая манера игры, чтобы добиться успеха на турнире", - сказал полузащитник.