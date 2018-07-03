Аугустинссон: сборная Швеции еще сможет удивить всех на ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Швеции еще сможет удивить своих болельщиков и соперников в следующих играх чемпионата мира по футболу в России. Такое мнение высказал журналистам защитник шведской сборной после матча с командой Швейцарии Людвиг Аугустинссон.

Матч 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии, который прошел в Санкт-Петербурге, закончился победой скандинавов со счетом 1:0. Единственный гол забил Эмиль Форсберг.

"Мы сделали это сейчас, и я уверен, мы сделаем это еще раз. Почему нет?" - сказал футболист.

Защитник поблагодарил немецких болельщиков, по его словам, они в большом количестве болели за швейцарцев в матче, так как их команда не сумела преодолеть групповой раунд турнира.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Швеции 7 июля в Самаре сыграет с победителем матча между командами Колумбии и Англии.