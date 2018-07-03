Болельщики сборной Колумбии по футболу прошли маршем от метро до стадиона "Спартак"

Во вторник сборные Англии и Колумбии сыграют друг с другом в матче 1/8 финала чемпионата мира

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Несколько сотен колумбийских болельщиков прошли маршем от метро "Спартак" до одноименного стадиона, где хором исполнили национальные песни и футбольные кричалки, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Во вторник сборные Англии и Колумбии сыграют друг с другом в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча состоится на стадионе "Спартак" (начало - 21:00 мск).

Колумбийцы размахивали национальными шарфами и флагами, распевая "Vamos, vamos, Colombia! Esta noche tenemos que ganar! (Давай, давай, Колумбия! Этой ночью мы должны победить). "В России мы чувствуем себя как дома, на всех матчах нашей сборной болельщиков, поддерживающих Колумбию, большинство, - сказала болельщица Габриэла. - Спасибо россиянам, они помогают нам создать численное большинство на трибунах".