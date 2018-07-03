Болельщики сборной Колумбии по футболу прошли маршем от метро до стадиона "Спартак"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Несколько сотен колумбийских болельщиков прошли маршем от метро "Спартак" до одноименного стадиона, где хором исполнили национальные песни и футбольные кричалки, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Во вторник сборные Англии и Колумбии сыграют друг с другом в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча состоится на стадионе "Спартак" (начало - 21:00 мск).
Колумбийцы размахивали национальными шарфами и флагами, распевая "Vamos, vamos, Colombia! Esta noche tenemos que ganar! (Давай, давай, Колумбия! Этой ночью мы должны победить). "В России мы чувствуем себя как дома, на всех матчах нашей сборной болельщиков, поддерживающих Колумбию, большинство, - сказала болельщица Габриэла. - Спасибо россиянам, они помогают нам создать численное большинство на трибунах".
Колумбийцы разогреваются перед матчем pic.twitter.com/kwA87hMbVF— Антон Спесивцев (@blohasty) 3 июля 2018 г.
Английских болельщиков, пришедших на матч, было значительно меньше. В толпе перед стадионом на пять ярко- желтых футболок сборной Колумбии приходилась одна английская. Зато у британских фанатов форма более разнообразная: тут и классические клубы, как "Ноттингем Форест" и "Лидс", гранды "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а также футболки с именами Дэвида Бекхэма, Майкла Оуэна и Пола Гаскойна.
По словам Ричарда, для которого этот чемпионат мира уже третий по счету, на матче в Москве будет порядка 7-8 тысяч англичан. "Хотя на предыдущих чемпионатах нас было 30-40 тысяч. Здесь же многие, к сожалению, испугались, начитавшись английских газет. Напрасно, в России безопасно и прекрасно", - сказал болельщик.
Примерно за час до игры у стадиона появился бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк. Он с удовольствием фотографировался с болельщиками и не спешил проходить в ложу для почетных гостей. Давать прогноз на матч тренер отказался, слишком непредсказуемый чемпионат мира в России.