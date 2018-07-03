Тренер сборной Швейцарии считает, что команда России способна преподнести сюрприз на ЧМ

Российская команда в матче 1/8 финала чемпионата мира обыграла сборную Испании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что российские футболисты могут преподнести сюрприз на домашнем чемпионате мира. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Во вторник сборная Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Швеции со счетом 0:1. Сборная России в 1/8 финала победила испанцев и в четвертьфинале сыграет с хорватами.

"Российская команда может преподнести сюрприз, - сказал Петкович. - Считаю главным фаворитом турнира сборную Бразилии. То, что вчера сделали бельгийцы (одержали победу над сборной Японии со счетом 3:2, уступая по ходу второго тайма 0:2), может стать серьезным толчком для них. С этой игры они могут начать свой путь к первому месту".

"Все команды попали в 1/4 финала заслуженно. Многие большие сборные уехали. Для футбола хорошо - увидеть, что на уровне чемпионата мира нет слабых соперников", - добавил специалист.

Тренер назвал победу сборной Швеции заслуженной. "Сборная Швеции не рассматривалась фаворитом ни в отборочном турнире, ни на групповом этапе чемпионата мира, а они всегда добивались результата. Все думали, что это простая команда, а они доказывали обратное. Когда они организованно обороняются, играть с ними очень сложно", - пояснил Петкович.

"В первом тайме мы играли очень медленно, были неточные передачи. В последние 15 минут у нас что-то стало получаться, но этого оказалось недостаточно. Мы могли сыграть лучше, но оказались не достаточно хороши, чтобы победить", - подытожил тренер.