Зоммер: футболистам сборной Швейцарии не хватило сил в концовке матча со шведами

Швейцарская команда уступила сборной Швеции со счетом 0:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Игрокам сборной Швейцарии по футболу не хватило физических сил в концовке матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Швеции. Такое мнение журналистам высказал вратарь швейцарцев Янн Зоммер.

Сборная Швеции победила швейцарцев со счетом 1:0. В 1/4 финала шведы сыграют с победителем пары Англия - Колумбия.

"У нас стояла цель - выйти в 1/4 финала, мы очень старались, пытались прорваться через защиту [шведов], у нас не получилось, - сказал Зоммер. - Мне кажется, это был самый сложный матч, хотя у нас были хорошие шансы на победу. Во втором тайме шведы оказывали на нас очень большое давление, чувствовалась их сила, их команда очень сильная и терпеливая. Нам не хватило физических сил в конце".

Зоммер заявил, что видел момент голевого удара Форсберга, но не смог среагировать из-за рикошета. "Я видел момент удара, но касание защитника помешало. Удача была не на нашей стороне", - отметил вратарь.