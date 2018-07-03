Более 40 млн человек посетили матчи ЧМ по футболу за всю историю проведения турнира

Символическая отметка была пройдена на матче 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии

ТАСС, 3 июля. Более 40 млн болельщиков посетили матчи чемпионата мира по футболу за всю историю проведения соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Символическая отметка была пройдена на матче 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии (1:0). Игру, которая проходила в Санкт-Петербурге, посетили 64 тысячи 42 человека. Всего с начала чемпионата мира матчи турнира в России посетили 2 млн 532 тысячи 394 человека.

Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году в Уругвае.