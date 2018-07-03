Главный тренер сборной Швеции по футболу назвал стадион в Санкт-Петербурге магическим

Во вторник сборная Швеции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге победила команду Швейцарии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон назвал стадион "Санкт-Петербург" магическим сооружением. Об этом он рассказал на пресс- конференции.

Во вторник сборная Швеции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге победила команду Швейцарии со счетом 1:0.

"Стадион в Санкт-Петербурге - совершенно магический", - отметил Андерссон.

Тренер поблагодарил за поддержку шведских болельщиков, которых ожидалось на игре более 10 тыс. "Сегодняшняя поддержка болельщиков просто фантастическая. Мы очень рады, что нам удалось отплатить болельщикам за их верность и поддержку. В Швеции есть традиция поддерживать команду на выездах, рад, что она продолжается", - подчеркнул Андерссон.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Швеции сыграет с победителем матча между командами Колумбии и Англии. Встреча состоится 7 июля в Самаре.