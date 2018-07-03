Тренер: сборная Швеции не хочет ограничиваться только выходом в 1/4 финала ЧМ-2018

Во вторник сборная Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира победила команду Швейцарии со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу не будет считать удовлетворительным выступление на чемпионата мира, если проиграет в 1/4 финала. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер шведской сборной Янне Андерссон.

Во вторник сборная Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира победила команду Швейцарии со счетом 1:0.

"Мы знаем, что у нас хорошая команда и то, что думают другие, не очень нас интересует, - отметил тренер. - Мы фокусируемся на своей игре. Главное - следующий шаг. Нас не устроит такой конечный результат, надо победить в следующем матче".

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Швеции сыграет с победителем матча между командами Колумбии и Англии.