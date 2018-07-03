Хамес не вошел в стартовый состав сборной Колумбии на матч 1/8 финала ЧМ с англичанами

Матч 1/8 финала между сборными Колумбии и Англии пройдет на стадионе "Спартак" в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Полузащитник Хамес Родригес не вошел в стартовый состав сборной Колумбии на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Англии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью стартовый состав сборной Колумбии выглядит следующим образом: Давид Оспина, Сантьяго Ариас, Ерри Мина, Хоан Мохика, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Джефферсон Лерма, Карлос Санчес, Хуан Куадрадо, Хуан Кинтеро, Радамель Фалькао.

В стартовый состав сборной Англии вошли Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Гарри Кейн и Рахим Стерлинг.

Матч 1/8 финала между сборными Колумбии и Англии пройдет на стадионе "Спартак" в Москве во вторник, начало - 21:00 мск.