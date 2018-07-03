Шакири: шведам удалось победить швейцарцев на ЧМ-2018 за счет более организованной игры

Матч 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии закончился победой скандинавов со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Швеции показала себя более организованной командой в матче 1/8 финала чемпионата мира против швейцарцев, за счет этого ей удалось победить. Об этом журналистам после матча сообщил полузащитник швейцарцев Джердан Шакири.

Матч 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии, который прошел в Санкт-Петербурге, закончился победой скандинавов со счетом 1:0. Единственный гол забил Эмиль Форсберг.

"Они показали более организованную игру и поэтому победили. Швеция сильный соперник, поздравляю их с победой", - сказал футболист.

Шакири добавил, что в команде Швейцарии проанализируют последнюю игру на турнире и сделают соответствующие выводы.

Другой полузащитник швейцарцев, Гранит Джака, также поздравил шведов с победой, при этом отметив, что она им далась нелегко. "Я в расстроенных чувствах, очень жаль, что мы проиграли, что не было достаточно времени, чтобы отыграться. Шведы играли хорошо, но им было сложно, мы будем более оптимистично относиться к своему проигрышу", - сказал Джака.

Шведы встретятся в 1/4 финала с победителем пары Англия - Колумбия.