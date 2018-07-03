Форсберг гордится своим голом в 1/8 финала ЧМ и достижением сборной Швеции на турнире

Во вторник сборная Швеции переиграла команду Швейцарии со счетом 1:0 и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг отметил, что гордится забитым мячом в матче 1/8 финала чемпионата мира в ворота команды Швейцарии. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Во вторник сборная Швеции в 1/8 финала чемпионата мира переиграла команду Швейцарии со счетом 1:0. Форсберг забил единственный мяч и был признан лучшим игроком встречи.

"Это очень большой личный успех, и я счастлив, что нашей команде удалось добиться такого результата, - сказал Форсберг. - Я горжусь этим достижением и надеюсь, что все в Швеции гордятся. У меня даже слезы наворачиваются".

Футболист отметил силу многих сборных на чемпионате мира. "Важно верить в то, что мы делаем. Мы знаем, что если будем действовать правильно, то будем очень хороши и в атаке, и в обороне", - подчеркнул игрок.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Швеции 7 июля в Самаре сыграет с победителем матча между командами Колумбии и Англии.