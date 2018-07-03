Сеферович: швейцарцам не хватало последнего паса в матче со сборной Швеции по футболу

Сборная Швеции обыграла швейцарскую команду со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Игрокам сборной Швейцарии по футболу не хватало точного последнего паса в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Швеции. Таким мнением поделился нападающий швейцарцев Харис Сеферович.

Шведы победили швейцарцев со счетом 1:0. Единственный гол забил Эмиль Форсберг. В 1/4 финала шведы встретятся с победителем пары Англия - Колумбия.

"Мы играли очень хорошо, нам не хватало только забить гол, я думаю, что мы были близки к этому. Нам не хватало последнего паса и удачи, но сейчас уже ничего не сделать, таков футбол", - отметил Сеферович.