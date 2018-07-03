В Бразилии прошел инклюзивный просмотр матча ЧМ

В качестве дикторов для слепоглухонемых выступали тифлосурдопереводчики

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июля. /ТАСС/. Центр социальной адаптации Сан-Паулу устроил коллективный просмотр футбольного матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России между сборными Бразилии и Мексики для слепоглухонемых болельщиков. Об этом сообщается на сайте медиахолдинга Globo.

В качестве дикторов выступали переводчики для слепоглухонемых - тифлосурдопереводчики. Технически сеанс выглядит следующим образом. Незрячий и ассистент усаживаются друг напротив друга за столом, на котором расстелен коврик, имитирующий футбольное поле с разметкой и воротами. Комментатор берет за руки болельщика и водит ими по коврику, воспроизводя картинку, которую в этот момент сам видит на экране. Правой рукой он обозначает положение игрока с мячом на поле, левой - спортивного снаряда. Одновременно с этим второй ассистент как бы рисует пальцем на спине своего подопечного номер футболки спортсмена и название команды, которую он представляет, сообщает об отборах мяча, нарушениях, карточках. Когда одна из сборных забивает гол, ассистент перемещает руку болельщика внутрь ворот.

В таком просмотре игры приняли участие шесть инвалидов и их ассистентов. Идея организации такого просмотра принадлежит гиду-тифлосурдопереводчику Хелио Фонсеке после того, как ролик, запечатлевший его работу со своим другом и подопечным Карлосом во время трансляции матча против Коста-Рики, набрал 16 тыс. просмотров в Интернете.

Сам Карлос, который после этого успел поучаствовать в нескольких телепрограммах и дать ряд интервью, через переводчика сообщил, что "это позволило ему рассказать всем о равных возможностях слепоглухонемых, что помогает поднять нашу самооценку".

"Замысел того первого ролика заключался как раз в том, чтобы мотивировать других слепоглухонемых также следить за матчами, чувствовать эти эмоции", - вспоминает болельщик.

"Я обожаю игры национальной сборной, особенно "вживую". Но без помощи тут не обойтись. Было непросто добраться сюда, но оно того стоило - мы вместе болеем и ждем шестой победы на чемпионате", - резюмирует один из зрителей.

Следующий сеанс инклюзивной поддержки национальной сборной Бразилии запланирован на пятницу, 6 июля, когда пентакампионы встретятся с бельгийцами в Казани.

Бразилия пять раз становилась чемпионом мира по футболу. Последний раз это произошло в 2002 году.