Более 23 млн человек посмотрели по ТВ серию пенальти в матче ЧМ Россия - Испания

Сборная России победила команду Испании в серии пенальти (1:1) и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира

ТАСС, 3 июля. Более 23 млн человек посмотрели на телеканале "Россия 1" серию пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Это составило 18,6% от всей телеаудитории на момент трансляции матча 1 июля. Этот показатель стал самым высоким для России с 2002 года. Тогда трансляцию матча чемпионата мира Япония - Россия посмотрели 26,28 млн человек. Отмечается, что трансляция матча собрала самую наибольшую аудиторию для любой программы на российском телевидении с момента поздравительной речи Владимира Путина в новогоднюю ночь 2017 года (27,6%).

В Испании матч посмотрели на телеканале Т5 13,17 млн человек, что составило 29,5% от максимальной аудитории. Серию пенальти посмотрели 14,83 млн человек, а решающий удар - 15,14 млн.

Сборная России победила команду Испании в серии пенальти (1:1) и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.