Глава Шведского футбольного союза доволен игрой национальной сборной в 1/8 финала ЧМ

Шведские футболисты во вторник обыграли швейцарцев в Санкт-Петербурге со счетом 1:0

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон остался доволен игрой, которую показала сборная Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Швейцарии, и ждет с нетерпением четвертьфинальной игры. Об этом он по телефону рассказал ТАСС.

Сборная Швеции победила команду Швейцарии и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Шведские футболисты во вторник обыграли швейцарцев в Санкт-Петербурге со счетом 1:0. Соперником скандинавской сборной по четвертьфиналу станет победитель пары Колумбия - Англия, игра пройдет в Самаре 7 июля.

"Мы счастливы, что вышли в 1/4 финала чемпионата мира, и я считаю, что мы показали хороший футбол. Теперь с нетерпением ждем четвертьфинального матча в Самаре, и сегодня мы узнаем нашего соперника, - сказал Нильссон. - Сейчас мы радуемся нашей победе, а завтра сосредоточимся на сопернике по 1/4 финала".

Сборные Колумбии и Англии сыграют в Москве во вторник, начало в 21:00 мск.