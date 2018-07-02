Сборная Хорватии по футболу тренируется в Сочи без Стринича и Ковачича

Остальные футболисты хорватской команды занимаются в штатном режиме, голкиперы работают отдельно с тренером вратарей

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу без защитника Ивана Стринича и полузащитника Матео Ковачича проводит тренировку в Сочи в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против команды России, передает корреспондент ТАСС.

Сборная Хорватии вышла в плей-офф с первого места в группе D, в 1/8 финала хорваты победили датчан в серии пенальти (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). В четвертьфинале чемпионата мира хорваты встретятся с командой России, матч пройдет 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.

Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник, во вторник команда проводит занятие на тренировочном поле "Адлер-1", в нем не участвуют Ковачич и Стринич. Полузащитник получил повреждение плеча в матче со сборной Дании, но продолжил игру, однако его участие во встрече с россиянами под вопросом. Защитник Стринич, как пояснили в пресс-службе сборной Хорватии, испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра.

Остальные футболисты хорватской команды занимаются в штатном режиме, голкиперы работают отдельно с тренером вратарей.