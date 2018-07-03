Около шести тысяч болельщиков сборной Хорватии приедут в Сочи на матч ЧМ с командой России

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Порядка шести тысяч болельщиков сборной Хорватии приедут в Сочи на четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором 7 июля встретятся команды Хорватии и России. Об этом рассказали ТАСС в Хорватском футбольном союзе.

"Мы ожидаем, что около шести тысяч хорватских болельщиков приедут поддержать свою сборную на матч в Сочи", - рассказали в организации.

Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе D, в 1/8 финала хорваты победили датчан в серии пенальти. Команда России заняла второе место в квартете А, в 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова выиграли у испанцев в серии пенальти.

В посольстве Хорватии в России ТАСС уточнили, что с 6 по 8 июля в Сочи будут работать представители хорватского посольства, которые смогут помочь болельщикам по любым вопросам.

Матч между сборными России и Хорватии пройдет на стадионе "Фишт", игра начнется в 21:00 мск.