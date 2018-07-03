Форсберг признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ по футболу Швеция - Швейцария

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Швеции. Форсберг забил мяч на 66-й минуте, который стал для него первым на чемпионатах мира.
В 1/4 финала шведы сыграют с победителем матча между сборными Колумбии и Англии, который пройдет во вторник в Москве на стадионе "Спартак" и начнется в 21:00.