Форсберг признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ по футболу Швеция - Швейцария

Полузащитник забил мяч на 66-й минуте игры, этот гол стал для него первым на чемпионатах мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Швеции. Форсберг забил мяч на 66-й минуте, который стал для него первым на чемпионатах мира.

В 1/4 финала шведы сыграют с победителем матча между сборными Колумбии и Англии, который пройдет во вторник в Москве на стадионе "Спартак" и начнется в 21:00.