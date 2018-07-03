Российская команда сыграет со сборной Хорватии 7 июля в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) поддержат сборную России в игре с хорватами на чемпионате мира по футболу в полевом кинотеатре, развернутом на полигоне в селе Тарское Северной Осетии. Как сообщили корр. ТАСС в пресс-службе ЮВО, матч будут смотреть более 3 тыс. человек.

"Игру России с Хорватией более 3 тыс. военнослужащих смогут посмотреть в полевом кинотеатре, который будет организован на полигоне Тарское в Северной Осетии. Полевой просмотр проводится первый раз в армии, будем все дружно и горячо поддерживать нашу сборную", - сказал собеседник агентства.

Игру будут смотреть военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии. В день игры они будут находиться на полевых занятиях.

Ранее матчи чемпионата мира по футболу армейцы смотрели в постоянном пункте дислокации.

Российская сборная сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча пройдет 7 июля в Сочи, начало в 21:00 мск.