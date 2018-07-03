Субашич: поддержка болельщиков поможет сборной России в матче с хорватами на ЧМ-2018

Сборные Хорватии и России 7 июля сыграют друг с другом в матче 1/4 финала чемпионата мира

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная России сможет давить на хорватских футболистов при помощи заполненных трибун в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал вратарь хорватской команды Даниел Субашич.

Сборная Хорватии заняла первое место в группе D и в 1/8 финала чемпионата мира обыграла команду Дании в серии пенальти (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). Игра хорватов со сборной России состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.

"Сборная России - непростой соперник, у них хорошая команда с качественными игроками. Они играют дома и, конечно, полные трибуны будут давить на нас. Наверняка российская команда сыграет от обороны, это будет тяжелый матч. Однако я надеюсь, что нам удастся победить в этой игре", - сказал Субашич.

Вратарь сборной Хорватии предпочел не выделять кого- либо из игроков соперника. "Я не люблю говорить о личностях, к тому же сборная России в целом показала отличное выступление на чемпионате мира. Они очень опасны в контратаках и сильны командной игрой, поэтому я не хотел бы говорить о ком-то индивидуально", - отметил Субашич.

В игре с датчанами Субашич отразил три одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии. Победу в 1/8 финала вратарь посвятил своему другу - Хрвое Кустичу, хорватскому футболисту, который трагически погиб десять лет назад. После вопроса о Кустиче Субашич не смог сдержать слез, однако поделился с журналистами своим мнение о матче со сборной Дании.

"Героем этой игры можно назвать каждого, кто был на поле. Это командный спорт, мы праздновали вместе, и все были счастливы. За день до матча против сборной Дании мы тренировали пенальти, и я справился со многими ударами. Однако в игре наступает совершенно другая ситуация, важно справиться с давлением, которое на тебя оказывается", - заключил Субашич.