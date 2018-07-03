Сборная Швеции победила команду Швейцарии и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Шведская команда обыграла швейцарцев со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Швеции вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала турнира, который состоялся в Санкт-Петербурге, шведы победили команду Швейцарии со счетом 1:0.

На 66-й минуте мяч забил полузащитник Эмиль Форсберг, для которого этот гол стал первым на чемпионатах мира.

Сборные Швеции и Швейцарии встречались 29-й раз в истории, при этом первый - в финальной части крупного международного турнира. Шведы одержали 11-ю победу. Швейцарцы также побеждали 11 раз. Семь матчей завершились вничью, в том числе последний до чемпионата мира в России - в 2002 году в Мальмё (1:1).

Для сборной Швеции этот матч стал 50-м на чемпионатах мира, дебютировала на мировых первенствах шведская команда в 1934 году, победив сборную Аргентины со счетом 3:2. Среди команд, ни разу не выигрывавших чемпионат мира, больше шведов матчей на турнире провела только сборная Мексики (57). Шведы в шестой раз в истории вышли в 1/4 финала мирового первенства. На турнире в России подопечные Янне Андерссона пробились в плей-офф с первого места в группе F.

Швейцарцы в третий раз играли в 1/8 финала чемпионата мира. Еще три раза они выходили в плей-офф, когда он начинался со стадии четвертьфинала. Сборная Швейцарии вышла в плей-офф турнира в России со второго места в группе E. На групповом этапе они сыграли вничью с бразильцами (1:1) и сборной Коста-Рики (2:2) и победили сербов (2:1).

В 1/4 финала шведы сыграют с победителем матча Колумбия - Англия, который пройдет позднее во вторник в Москве. Четвертьфинал с участием сборной Швеции состоится 7 июля в Самаре.