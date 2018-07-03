Дуглас Коста тренируется в составе сборной Бразилии в Сочи

В понедельник сборная Бразилии одержала победу над командой Мексики со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста, получивший травму в матче с командой Сербии, тренируется вместе с футболистами команды, которые либо не играли в матче 1/8 финала с мексиканцами, либо выходили на замену. Занятие проходит на стадионе "Юг-Спорт" в Сочи, где бразильцы тренируются во время чемпионата мира.

В понедельник сборная Бразилии одержала победу над командой Мексики со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Футболисты команды Бразилии выполнили разминочные упражнения и начали работать с мячом, играя в пас. В это время голкиперы сборной отрабатывали удары. На тренировке, помимо представителей СМИ, присутствуют родственники бразильских футболистов, которые поприветствовали их с трибун в начале разминки. На поле также тренируется защитник сборной Бразилии Марсело, который не попал в стартовый состав сборной Бразилии на матч с командой Мексики.

Бразильская команда преодолевала стадию 1/8 финала на шести предыдущих чемпионатах мира, в последний раз оступившись в 1990 году в матче против аргентинцев (0:1). На нынешнем турнире бразильцы стали первыми в своей группе, победив со счетом 2:0 команды Коста-Рики и Сербии и сыграв вничью со швейцарцами (1:1) в стартовом матче.

Сборная Бразилии встретится в четвертьфинале с командой Бельгии 6 июля в Казани.