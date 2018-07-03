историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
3 июля, 18:41
Латиноамериканские болельщики поддерживают сборные Швеции и Швейцарии в Санкт-Петербурге
©
Ближайшие матчи
3 июля, 21:00
1/8 финала
КолумбияАнглия
расписание всех игр
Фанаты решили поболеть за европейские команды, после того, как их сборные покинули розыгрыш турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Болельщики из стран Латинской Америки следят за матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу Швеция - Швейцария, который проходит в Санкт-Петербурге. В отсутствии игр своих сборных они решили поддержать европейские команды, хотя честно признаются, что имеют о них мало представления.

"Нам нравится Санкт-Петербург, нравится чемпионат, поэтому мы сегодня здесь, хотя наша сборная не играет. Мы будем болеть за Швецию, потому что приехали в Россию через эту страну", - рассказал ТАСС перуанец Терри, который шел с компанией друзей на стадион "Санкт-Петербург".

Смотрите также
Футболисты сборной Швеции победили швейцарцев и вышли в 1/4 финала ЧМ-2018

Как передает корреспондент ТАСС, в числе зрителей матча очень много болельщиков из стран Латинской Америки. Футбольные фанаты в желтых футболках, которых сначала принимают за шведских болельщиков, оказываются бразильцами в форме своей национальной сборной. Есть среди зрителей и аргентинцы, которые не верили, что их сборная покинет чемпионат так быстро.

Шведские и швейцарские болельщики перед матчем не устраивали шумных представлений на улицах Санкт-Петербурга, в основном гуляли парами, осматривали достопримечательности или останавливались в барах, чтобы переждать ливень, который обрушился на город в середине дня.

Тем не менее непогода не заставила шведских болельщиков отказаться от традиционного шествия к стадиону. Его устроили на Крестовском острове. Шведскую сборную поддерживают и географические соседи из Финляндии, которым переехать границу на машинах большого труда не составляет. В основном финские болельщики приехали из западной части страны, где велико шведское влияние и большая часть населения в качестве основного языка использует именно шведский.

Финнов на матч в Санкт-Петербург, по данным отдела культуры и прессы генконсульства Финляндии, приехало примерно столько же, сколько шведов - около 10 тысяч.

Поддержать сборную без билета

Не все болельщики сборной Швейцарии были готовы к выходу своей команды в 1/8 финала чемпионата, поэтому решение о поездке на матч в Санкт-Петербург принимали в последний момент.

"Я приехал в Санкт-Петербург вчера, но, к сожалению, не успел вовремя купить билеты, поэтому я не на стадионе. Это будет непростой матч для сборной Швейцарии, но я надеюсь, что мы победим. Шансы - 50 на 50", - сказал ТАСС швейцарский болельщик Нико, который пришел болеть за свою команду в фан-зону вместе с другом из России.

Город готовится к противостоянию шведов и швейцарцев

Публикация от Konstantin Krylov (@konstantin.krylov.792)

Он признался, что ему очень нравится Петербург. "Я бывал здесь много раз, люди тут очень приятные", - отметил он.

В фан-зоне на Конюшенной площади собрались тысячи болельщиков из разных стран, чтобы понаблюдать за игрой между сборными Швеции и Швейцарии. Фан-зона пестрит атрибутикой как стран - участниц матча, так и других национальных команд - Аргентины, Бразилии, Колумбии, России, Мексики.

Бразилец Тиаго рассказал, что пришел поддержать Швецию как страну своего работодателя. "В моем случае я поддерживаю Швецию, потому что я работаю в одной из компаний этой страны в Польше, - поделился с ТАСС бразилец. - Потом мы поедем в Нижний Новгород на матч с участием сборной Франции, но игру бразильцев, к сожалению, посмотреть на стадионе не удалось, билеты купить не успели".

Команды ранее никогда не играли между собой на чемпионатах мира, при этом шведы в последний раз выступали в 1/4 финала в 1994 году, а швейцарцы - в 1954 году.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Более 23 млн человек посмотрели по ТВ серию пенальти в матче ЧМ Россия - Испания
3 июля, 19:34
Глава Шведского футбольного союза доволен игрой национальной сборной в 1/8 финала ЧМ
3 июля, 19:33
Сборная Хорватии по футболу тренируется в Сочи без Стринича и Ковачича
3 июля, 19:26
Около шести тысяч болельщиков сборной Хорватии приедут в Сочи на матч ЧМ с командой России
3 июля, 19:26
Форсберг признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ по футболу Швеция - Швейцария
3 июля, 19:05
Субашич: поддержка болельщиков поможет сборной России в матче с хорватами на ЧМ-2018
3 июля, 19:01
Сборная Швеции победила команду Швейцарии и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу
3 июля, 18:55
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White