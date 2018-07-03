Латиноамериканские болельщики поддерживают сборные Швеции и Швейцарии в Санкт-Петербурге

Фанаты решили поболеть за европейские команды, после того, как их сборные покинули розыгрыш турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Болельщики из стран Латинской Америки следят за матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу Швеция - Швейцария, который проходит в Санкт-Петербурге. В отсутствии игр своих сборных они решили поддержать европейские команды, хотя честно признаются, что имеют о них мало представления. "Нам нравится Санкт-Петербург, нравится чемпионат, поэтому мы сегодня здесь, хотя наша сборная не играет. Мы будем болеть за Швецию, потому что приехали в Россию через эту страну", - рассказал ТАСС перуанец Терри, который шел с компанией друзей на стадион "Санкт-Петербург".

Как передает корреспондент ТАСС, в числе зрителей матча очень много болельщиков из стран Латинской Америки. Футбольные фанаты в желтых футболках, которых сначала принимают за шведских болельщиков, оказываются бразильцами в форме своей национальной сборной. Есть среди зрителей и аргентинцы, которые не верили, что их сборная покинет чемпионат так быстро. Шведские и швейцарские болельщики перед матчем не устраивали шумных представлений на улицах Санкт-Петербурга, в основном гуляли парами, осматривали достопримечательности или останавливались в барах, чтобы переждать ливень, который обрушился на город в середине дня. Тем не менее непогода не заставила шведских болельщиков отказаться от традиционного шествия к стадиону. Его устроили на Крестовском острове. Шведскую сборную поддерживают и географические соседи из Финляндии, которым переехать границу на машинах большого труда не составляет. В основном финские болельщики приехали из западной части страны, где велико шведское влияние и большая часть населения в качестве основного языка использует именно шведский. Финнов на матч в Санкт-Петербург, по данным отдела культуры и прессы генконсульства Финляндии, приехало примерно столько же, сколько шведов - около 10 тысяч. Поддержать сборную без билета Не все болельщики сборной Швейцарии были готовы к выходу своей команды в 1/8 финала чемпионата, поэтому решение о поездке на матч в Санкт-Петербург принимали в последний момент. "Я приехал в Санкт-Петербург вчера, но, к сожалению, не успел вовремя купить билеты, поэтому я не на стадионе. Это будет непростой матч для сборной Швейцарии, но я надеюсь, что мы победим. Шансы - 50 на 50", - сказал ТАСС швейцарский болельщик Нико, который пришел болеть за свою команду в фан-зону вместе с другом из России.

Он признался, что ему очень нравится Петербург. "Я бывал здесь много раз, люди тут очень приятные", - отметил он. В фан-зоне на Конюшенной площади собрались тысячи болельщиков из разных стран, чтобы понаблюдать за игрой между сборными Швеции и Швейцарии. Фан-зона пестрит атрибутикой как стран - участниц матча, так и других национальных команд - Аргентины, Бразилии, Колумбии, России, Мексики. Бразилец Тиаго рассказал, что пришел поддержать Швецию как страну своего работодателя. "В моем случае я поддерживаю Швецию, потому что я работаю в одной из компаний этой страны в Польше, - поделился с ТАСС бразилец. - Потом мы поедем в Нижний Новгород на матч с участием сборной Франции, но игру бразильцев, к сожалению, посмотреть на стадионе не удалось, билеты купить не успели".