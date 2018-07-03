Суарес заявил, что вместе со всеми жителями Уругвая ждет возвращения Кавани в строй на ЧМ

Кавани, которому был диагностирован отек мышцы ноги во встрече 1/8 финала турнира, пропустил тренировку сборной

БОР /Нижегородская область/, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес заявил, что ждет возвращения в строй партнера по команде Эдинсона Кавани к четвертьфиналу чемпионата мира по футболу против французов так же, как и вся страна. Об этом Суарес рассказал журналистам.

Во вторник команда Уругвая провела тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). Форвард Кавани, которому был диагностирован отек мышцы ноги во встрече 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1), пропустил занятие команды.

"Я, как и вся страна, жду возвращения Кавани. Знаю, как ему сложно, потому что у него непростая травма, а на восстановление есть всего несколько дней. Также я вижу, как сильно он хочет вернуться в строй, но это уже не сильно зависит от него", - сказал Суарес.

"Эди крайне важен, как для моей игры, так и для команды, - продолжил он. - Он доказал свою важность для сборной не только на протяжении последних игр, но и за все матчи на протяжении карьеры. Да, в матче с португальцами его вклад в победу был решающим - благодаря его голам мы смогли пройти дальше. Но на протяжении всего отбора мы доказали, что наша игра зависит от коллективных усилий, а не действий одного игрока".

В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. "В их составе есть очень хороший игрок - Килиан Мбаппе. По своим характеристикам он напоминает мне Тьерри Анри. Мы должны хорошо сыграть в защите, чтобы суметь сдержать его", - заключил Суарес.

Встреча 1/4 финала чемпионата мира Уругвай - Франция пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.