Браун: многие английские болельщики решили поехать в Россию уже по ходу ЧМ

Во вторник сборная Англии сыграет на московском стадионе "Спартак" против колумбийцев в матче 1/8 финала чемпионата мира

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Многие английские болельщики решили посетить чемпионат мира по футболу в России уже по ходу турнира. Об этом ТАСС рассказал бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун.

Во вторник сборная Англии сыграет на московском стадионе "Спартак" против колумбийцев в матче 1/8 финала чемпионата мира. На групповом этапе англичане играли в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде.

"Думаю, сегодня на матче будет гораздо больше английских болельщиков, чем во время матчей группового этапа, - отметил Браун. - Многие решили приехать сюда уже по ходу турнира, это касается и моих знакомых. Весь негатив о России в английской прессе сошел на нет в первые пару недель. Можете спросить у любого английского болельщика, который уже здесь, он вам скажет, что в России все в порядке".

В начале июня Браун приезжал в Калининград, где сыграл за команду легенд ФИФА. "Мне все нравится в России. Лично для меня чемпионат мира не изменил представление о России. Я был хорошего мнения о стране еще с тех времен, когда приезжал сюда на финал Лиги чемпионов 10 лет назад", - отметил Браун.

"Никаких проблем не было и нет, а прессе я не верю", - добавил он.

Матч Колумбия - Англия начнется в 21:00 мск.