Эксперт: сборная России не изменит тактику к матчу с хорватами на ЧМ-2018

По мнению Виталия Шевченко, вылет с турнира действующих чемпионов мира немцев, а также сборных Испании, Аргентины и Португалии сделал турнир еще зрелищнее

Во встрече 1/8 финала с испанцами подопечные Станислава Черчесова сыграли в пять защитников и весь матч действовали от обороны, пропустив только со стандартного положения. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти россияне оказались сильнее - 4:3.

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира с хорватами будут использовать ту же тактику, что и в игре с испанцами, но при этом постараются больше атаковать. Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР (1974, 1975) в составе киевского "Динамо" Виталий Шевченко.

"С нашей стороны игра будет похожей, а хорваты, думаю, будут исходить из опыта испанцев. Те играли беззубо, делали 20-30 передач. Можно сделать 10 передач и создать какой-то момент, а испанцы действовали очень академично, - сказал Шевченко. - У нас тактика будет похожей, но, может, мы больше будем выбегать в атаку".

"Испанцев мы все-таки боялись, а здесь, я думаю, такой боязни не будет, для результата мы должны атаковать. Хорваты больше будут рисковать, чем испанцы. Тем более у них есть нападающие, которые могут играть наверху, а у испанцев их практически не было, кроме Диего Косты", - добавил он.

По мнению специалиста, вылет с турнира действующих чемпионов мира немцев, а также сборных Испании, Аргентины и Португалии сделал турнир еще зрелищнее. "У аргентинцев оборона недостаточно сильна для чемпионской игры, у немцев атака немного постарела, так что все по делу, и турнир интересный. Организация игры выходит на первое место, нет явных лидеров, которые бы решали задачу в одиночку. Футбол стал более коллективным", - отметил Шевченко.

Из звезд мирового футбола сумел адаптироваться к коллективной игре лишь бразилец Неймар, считает специалист. "Месси с Роналду на себя много берут, от чего страдает командная игра", - подчеркнул он.