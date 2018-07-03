Гаджиев: шансы на победу россиян в матче ЧМ с хорватами выше, чем были в игре с испанцами

Сборная России по футболу в воскресенье в 1/8 финала чемпионата мира выиграла у команды Испании

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира с хорватами имеет лучшие шансы, чем в игре 1/8 финала с командой Испании. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.

Сборная России по футболу в воскресенье в 1/8 финала чемпионата мира выиграла у команды Испании. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались россияне (4:3).

"Наша команда в прошедших играх показала свой потенциал, в том числе с соперниками высокого класса - сборными Уругвая и Испании, была видна их предельная отдача. В матче с испанцами мы сыграли так, как и должны были сыграть с соперником, превосходящим в индивидуальном мастерстве. Футбол это спорт, а спорт - достижение результата, он тем и хорош, что можно, даже уступая в классе, но имея хорошую тактическую и физическую подготовку, добиваться победы", - подчеркнул Гаджиев.

"В матче с хорватами необходимо сохранить концентрацию, плотность игры у своих ворот, мы надежно играем в обороне, но нужно быстрее выходить в атаку. Играть в открытый вариант в данном случае также не стоит - исполнительское мастерство у хорватов в целом несколько выше. Но и наши шансы в данном случае несколько выше, чем в матче с испанцами. У нас есть игроки, которые постоянно добавляют, - [Роман] Зобнин, [Александр] Головин, [Денис] Черышев, [Далер] Кузяев, все они набираются опыта, адаптируются к новым для себя ситуациям", - считает эксперт.

Гаджиев отметил, что в современном футболе стало много относительно равных команд: "Уровень развития игры в мире таков, что сейчас много относительно равных команд. К группе лидеров достаточно близко подошли и другие сборные, и именно это определило вылет из чемпионата Германии, Португалии, Аргентины. И игра Японии в матче с Бельгией - наглядное тому свидетельство, они не случайно вели в счете".

Встреча команд Бельгии и Японии в 1/8 финала завершилась со счетом 3:2, первые два гола забили японцы. "На стороне бельгийцев было определенное везение, а вот первый гол японцев - не случайность, как и то, что они вели в счете", - отметил Гаджиев.

Футбол меняется по законам игры

"Лидеры чемпионата покидают Россию, и с одной стороны, это печально. Но с другой, если ты заранее знаешь, что Германия выиграет групповой этап, дойдет до финала, это тоже не добавляет интереса. Футбол это игра, и развивается он во всем мире по законам игры. Ее познают, она становится сложнее, совершеннее, и вариант голландского тотального прессинга 1970-х годов уже не проходит, мяч хорошо контролируют даже команды не первого десятка", - подчеркнул Гаджиев.

"Сейчас нашей команде нужно сохранять спокойствие и выдержку, которую она сохраняла, даже проигрывая сборной Испании. Да, в таких ситуациях, как в последнем матче, 15-20 процентов зависит от случайности, от везения. Будем надеяться и верить, что они не отвернутся от нас и в матче с хорватами", - сказал Гаджиев.

"Хочется победы, безусловно. Посмотрите, как в России отреагировали на выход нашей сборной в четвертьфинал. Посмотрите, что происходит в фан-зонах всей страны. Хочется сказать нашим ребятам - продлите этот праздник для России", - сказал Гаджиев.

Команды России и Хорватии сыграют 7 июля в Сочи.