Браун: сборная Англии обыграет колумбийцев со счетом 3:1 в 1/8 финала чемпионата мира

Матч Колумбия - Англия пройдет во вторник на московском стадионе "Спартак", начало в 21:00 мск

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная Англии по футболу обыграет команду Колумбии со счетом 3:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ТАСС дал бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун.

На групповом этапе сборная Англии обыграла команды Туниса (2:1) и Панамы (6:1), а также, уже обеспечив выход в 1/8 финала, проиграла бельгийцам вторым составом со счетом 0:1.

"Англия выиграет со счетом 3:1. Первые две игры, до того как тренер почти полностью изменил сочетания игроков, мы играли атакующим составом и создавали много моментов. С реализацией все должно быть в порядке, поэтому я жду победы сборной Англии", - сказал Браун.

"Сборная Англии произвела на меня очень хорошее впечатление на групповом этапе, - продолжил Браун. - В команде хорошая атмосфера, это видно со стороны благодаря социальным сетям. Хорошие взаимоотношения переносятся на поле, команда много атакует, в каждом матче создает много моментов".

Браун подчеркнул, что от сборной Англии в стране не ждут многого, что упрощает ее выступление в России. "У нас было много хороших сборных, но дальше четвертьфинала английская команда не проходила уже очень давно. В этот раз ожиданий меньше, чем обычно, поэтому меньше и давления на игроков", - сказал он.

Встреча пройдет во вторник на московском стадионе "Спартак", начало в 21:00 мск.