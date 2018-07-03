Тысячи болельщиков из Швеции и Финляндии устроили шествие перед матчем ЧМ в Петербурге

Во время прохода поклонники сборной Швеции хором исполняли самые различные песни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Несколько тысяч болельщиков из Швеции и Финляндии устроили совместное шествие к стадиону "Санкт-Петербург" в поддержку сборной Швеции перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Швейцарии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шведы проходят последнюю милю до стадиона pic.twitter.com/oZHoIF4fmu — Артем Крук (@Flash_94_BWD) July 3, 2018

После того, как стало известно о том, что шведская сборная сыграет матч 1/8 финала чемпионата в Санкт- Петербурге, в наплыве болельщиков из Швеции можно было не сомневаться, их ожидается более 10 тысяч. Поддерживают шведскую сборную и географические соседи из Финляндии, которым переехать границу на машинах большого труда не составляет. В основном финские болельщики приехали из западной части страны, где велико шведское влияние и большая часть населения в качестве основного языка использует именно шведский. Дождливое утро немного изменило планы шведских болельщиков. Изначально они планировали устроить шествие от станции метро "Крестовский остров" по всей аллее до стадиона. Однако часть поклонников шведской сборной задержалась и совместный проход пришлось немного перенести по времени. Самая активная группа фанатов с помощью музыкальных инструментов и кричалок собрала к одному месту всех шведских болельщиков, находящихся в зоне видимости и слышимости.

Шведы просто получают удовольствие от пребывания на чемпионате мира pic.twitter.com/ga7HCLaDYU — Артем Крук (@Flash_94_BWD) July 3, 2018

В результате, тысячи шведских болельщиков, нарядившись в традиционные желтые цвета и шлемы викингов дружно и шумно прошагали порядка одного километра, распевая песни в поддержку своей команды. Впереди шли организаторы шествия с баннером "Мы всегда рядом с командой - и во время побед, и во время поражений". Шведы не жалеют об уходе Ибрагимовича из сборной Во время прохода болельщики сборной Швеции хором исполняли самые различные песни. Они восхваляли нынешнего главного тренера Янне Андерссона, нападающего Олу Тойванена и капитана команды - Андреаса Гранквиста, который в прошлом сезоне выступал в российском клубе "Краснодар". Не забыли шведы и песни про вылет сборной Германии, выступавшей со скандинавами на групповом этапе и не достигшей стадии 1/8 финала.

Шведские болельщики прощаются со сборной Германии pic.twitter.com/jZeSdGTQG6 — Артем Крук (@Flash_94_BWD) July 3, 2018