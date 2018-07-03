Тысячи болельщиков из Швеции и Финляндии устроили шествие перед матчем ЧМ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Несколько тысяч болельщиков из Швеции и Финляндии устроили совместное шествие к стадиону "Санкт-Петербург" в поддержку сборной Швеции перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Швейцарии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Шведы проходят последнюю милю до стадиона pic.twitter.com/oZHoIF4fmu— Артем Крук (@Flash_94_BWD) July 3, 2018
После того, как стало известно о том, что шведская сборная сыграет матч 1/8 финала чемпионата в Санкт- Петербурге, в наплыве болельщиков из Швеции можно было не сомневаться, их ожидается более 10 тысяч. Поддерживают шведскую сборную и географические соседи из Финляндии, которым переехать границу на машинах большого труда не составляет. В основном финские болельщики приехали из западной части страны, где велико шведское влияние и большая часть населения в качестве основного языка использует именно шведский.
Дождливое утро немного изменило планы шведских болельщиков. Изначально они планировали устроить шествие от станции метро "Крестовский остров" по всей аллее до стадиона. Однако часть поклонников шведской сборной задержалась и совместный проход пришлось немного перенести по времени.
Самая активная группа фанатов с помощью музыкальных инструментов и кричалок собрала к одному месту всех шведских болельщиков, находящихся в зоне видимости и слышимости.
Шведы просто получают удовольствие от пребывания на чемпионате мира pic.twitter.com/ga7HCLaDYU— Артем Крук (@Flash_94_BWD) July 3, 2018
В результате, тысячи шведских болельщиков, нарядившись в традиционные желтые цвета и шлемы викингов дружно и шумно прошагали порядка одного километра, распевая песни в поддержку своей команды. Впереди шли организаторы шествия с баннером "Мы всегда рядом с командой - и во время побед, и во время поражений".
Во время прохода болельщики сборной Швеции хором исполняли самые различные песни. Они восхваляли нынешнего главного тренера Янне Андерссона, нападающего Олу Тойванена и капитана команды - Андреаса Гранквиста, который в прошлом сезоне выступал в российском клубе "Краснодар". Не забыли шведы и песни про вылет сборной Германии, выступавшей со скандинавами на групповом этапе и не достигшей стадии 1/8 финала.
Шведские болельщики прощаются со сборной Германии pic.twitter.com/jZeSdGTQG6— Артем Крук (@Flash_94_BWD) July 3, 2018
При большом разнообразии песен и кричалок, ни одна из них не была посвящена лучшему бомбардиру в истории сборной Швеции Златану Ибрагимовичу, объявившему о завершении своей карьеры в сборной по окончании чемпионата Европы 2016 года. "Мы поддерживаем эту команду на чемпионате мира, пока она играет великолепно. Я очень уважаю Ибрагимовича, он многое сделал для развития футбола в Швеции, сборной и страны в целом. Он невероятно популярен, но сейчас его нет в команде, и я не вижу смысла что-либо скандировать в его адрес здесь и сейчас, нам нужно передать нашу энергию нынешним футболистам", - рассказал ТАСС шведский болельщик Хокан.
"Мы живем настоящим, а Ибрагимович - прошлое нашей сборной. Он, безусловно, великий игрок, но сейчас у нас отличная команда, которая удивляет многих. Надеюсь, что мы продолжим свой путь до финала турнира. Я верю в команду и нашего главного тренера", - отметил Юхан, который также посещал чемпионаты Европы в 2012-м и 2016-м.
Матч 1/8 финала чемпионата мира в России между сборными Швеции и Швейцарии пройдет во вторник в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск.