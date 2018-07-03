Дворкович: Ростов-на-Дону на отлично справился с организацией чемпионата мира по футболу

В городе прошли четыре матча группового этапа турнира и один матч 1/8 финала

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ростов-на-Дону на отлично справился с организацией и проведением чемпионата мира по футболу. Об этом заявил ТАСС председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Ростов-на-Дону в понедельник принял заключительный в городе матч 1/8 финала турнира Бельгия - Япония (3:2). Ранее в городе прошли четыре встречи группового этапа: Уругвай - Саудовская Аравия (1:0), Исландия - Хорватия (1:2), Бразилия - Швейцария (1:1) и Южная Корея - Мексика (1:2).

"Ростов-на-Дону справился на отлично. Мы уже поблагодарили волонтеров и всю команду организаторов", - сказал Дворкович.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.