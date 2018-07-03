Классон и Гранквист вошли в состав сборной Швеции на матч ЧМ с командой Швейцарии

Также стал известен состав сборной Швейцарии на игру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Виктор Классон и бывший защитник российской команды Андреас Гранквист вошли в стартовый состав сборной Швеции на матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборные Швеции и Швейцарии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Классон перешел в "Краснодар" зимой 2017 года за €2 млн. В прошедшем сезоне-2017/18 шведский футболист провел 34 матча во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 8 голевых передач. Гранквист играл за российский клуб с 2013 по 2018 год, приняв участие в 181 матчах. На счету шведа 10 голов и 7 голевых передач.

Также стал известен состав сборной Швейцарии на игру: Янн Зоммер, Мануэль Аканджи, Михаэль Ланг, Рикардо Родригес, Йоан Джуру, Гранит Джака, Валон Бехрами, Стивен Цубер, Блерим Джемайли, Джердан Шакири, Йосип Дрмич.

Встреча 1/8 финала мирового первенства между сборными Швейцарии и Швеции пройдет во вторник на стадионе "Санкт- Петербург". Начало встречи - 17:00 мск.